ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς: Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο
Πολιτική
13:11 - 30 Δεκ 2025

Τσουκαλάς: Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε σήμερα (30/12) για τις πολιτικές εξελίξεις και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό Παραπολιτικά ο κ. Τσουκαλάς ρωτήθηκε αρχικά για τη χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα έπινε μια μπύρα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ασκώντας σκληρή κριτική στον κ. Μητσοτάκη:

«Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι διαφορές είναι προσωπικές και ότι αν το ΠΑΣΟΚ και ο Ν. Ανδρουλάκης στέκονται απέναντί του ότι αυτό έχει προσωπικά κίνητρα. Τα κίνητρα είναι βαθιά πολιτικά. Μας χωρίζει ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με μια κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα με τις ανισότητες, την οικονομική πολιτική που ασκεί η οποία συνεχώς τις διευρύνει και μοιράζει στα καρτέλ τον πλούτο της χώρας και βέβαια στους θεσμούς που αυτή η κυβέρνηση έχει επιφυλάξει μια αντιμετώπιση βαθιά προσβλητική για τις δημοκρατικές παραδόσεις της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς και συμπλήρωσε:

«Ο Πρωθυπουργός σε όλη του την πορεία κινείται κυρίως επικοινωνιακά. Κάποιοι τον έχουν συμβουλέψει επικοινωνιακά γιατί βλέπει να τον αποχαιρετά ένα μεγάλο μέρος των Κεντρώων ψηφοφόρων, τον έχουν συμβουλέψει να δείξει ότι είναι φιλικός απέναντι στην Αξιωματική Αντιπολίτευση.Όταν έχει επιλέξει σκληρή πόλωση, τοξικότητα, συμβόλαια πολιτικής εξόντωσης απέναντι στον Ν. Ανδρουλάκη νομίζω ότι είναι ανειλικρινές όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει συμμάχους τον κ. Βελόπουλο και την κα Λατινοπούλου».

Παράλληλα, όσον αφορά το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έχει χτυπήσει κόκκινο η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης» υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται στο πλευρό των αγροτών επιθυμώντας να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους και προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ανοιχτό να τους ακούσει ακόμα και στα μπλόκα.

Κλείνοντας, αναφορικά με την πρόταση Κακλαμάνη για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Ο πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να μην μπαίνει στη διαδικασία για λογαριασμό του πρωθυπουργού να εμφανίζεται ως προπέτης. Προφανώς και διαφωνούμε με το 5%. Καμία αλλαγή στον εκλογικό νόμο που μπορεί να έρθει και να αλλοιώσει το πνεύμα του εκλογικού νόμου σε σχέση με την αναλογικότητα δε θα μπορούσε να μας βρεί σύμφωνους. Και βέβαια διαφωνούμε και με την πρόταση που έκανε, την οποία θεωρώ ανεξήγητη, να μειωθεί ή να μην προβάλλεται από το κανάλι της Βουλής η εξεταστική επιτροπή. Μπλόκο στην διαφάνεια και τη λογοδοσία δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μπει», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης, Δούκας και Αλαφούζος μαζί στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού: Θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027
Ειδήσεις

Μητσοτάκης, Δούκας και Αλαφούζος μαζί στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού: Θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027

Υγειονομικές βόμβες στα μαγαζιά της Αττικής: Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων
Ειδήσεις

Υγειονομικές βόμβες στα μαγαζιά της Αττικής: Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση 0,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Νοέμβριο 2025
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση 0,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Νοέμβριο 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:35

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ