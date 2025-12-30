Τσουκαλάς: Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε σήμερα (30/12) για τις πολιτικές εξελίξεις και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό Παραπολιτικά ο κ. Τσουκαλάς ρωτήθηκε αρχικά για τη χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα έπινε μια μπύρα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ασκώντας σκληρή κριτική στον κ. Μητσοτάκη:

«Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι διαφορές είναι προσωπικές και ότι αν το ΠΑΣΟΚ και ο Ν. Ανδρουλάκης στέκονται απέναντί του ότι αυτό έχει προσωπικά κίνητρα. Τα κίνητρα είναι βαθιά πολιτικά. Μας χωρίζει ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με μια κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα με τις ανισότητες, την οικονομική πολιτική που ασκεί η οποία συνεχώς τις διευρύνει και μοιράζει στα καρτέλ τον πλούτο της χώρας και βέβαια στους θεσμούς που αυτή η κυβέρνηση έχει επιφυλάξει μια αντιμετώπιση βαθιά προσβλητική για τις δημοκρατικές παραδόσεις της χώρας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς και συμπλήρωσε:

«Ο Πρωθυπουργός σε όλη του την πορεία κινείται κυρίως επικοινωνιακά. Κάποιοι τον έχουν συμβουλέψει επικοινωνιακά γιατί βλέπει να τον αποχαιρετά ένα μεγάλο μέρος των Κεντρώων ψηφοφόρων, τον έχουν συμβουλέψει να δείξει ότι είναι φιλικός απέναντι στην Αξιωματική Αντιπολίτευση.Όταν έχει επιλέξει σκληρή πόλωση, τοξικότητα, συμβόλαια πολιτικής εξόντωσης απέναντι στον Ν. Ανδρουλάκη νομίζω ότι είναι ανειλικρινές όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει συμμάχους τον κ. Βελόπουλο και την κα Λατινοπούλου».

Παράλληλα, όσον αφορά το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έχει χτυπήσει κόκκινο η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης» υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται στο πλευρό των αγροτών επιθυμώντας να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους και προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ανοιχτό να τους ακούσει ακόμα και στα μπλόκα.

Κλείνοντας, αναφορικά με την πρόταση Κακλαμάνη για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Ο πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να μην μπαίνει στη διαδικασία για λογαριασμό του πρωθυπουργού να εμφανίζεται ως προπέτης. Προφανώς και διαφωνούμε με το 5%. Καμία αλλαγή στον εκλογικό νόμο που μπορεί να έρθει και να αλλοιώσει το πνεύμα του εκλογικού νόμου σε σχέση με την αναλογικότητα δε θα μπορούσε να μας βρεί σύμφωνους. Και βέβαια διαφωνούμε και με την πρόταση που έκανε, την οποία θεωρώ ανεξήγητη, να μειωθεί ή να μην προβάλλεται από το κανάλι της Βουλής η εξεταστική επιτροπή. Μπλόκο στην διαφάνεια και τη λογοδοσία δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μπει», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.