ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ εναντίον Κακλαμάνη για τη διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών
Πολιτική
13:08 - 02 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ εναντίον Κακλαμάνη για τη διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επίθεση στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων των Ανεξάρτητων Αρχών.

Αναλυτικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει:

Μετά την προ εβδομάδων πρωτοφανή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε κυριακάτικη εφημερίδα συνδέοντας την επιλογή στις ανεξάρτητες αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας.

Όλα αυτά προκαλούν αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και πιο διαφανής.

Τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού.

Δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών.

Το ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε άλλο κόμμα θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα.

Καλούμε εκ νέου τον Πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση εντός του μήνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διεγράφησαν από τα πανεπιστήμια 308.605 μη ενεργοί φοιτητές
Ειδήσεις

Διεγράφησαν από τα πανεπιστήμια 308.605 μη ενεργοί φοιτητές

«Η Ευχή της Πόλης»: Μια πρωτοβουλία στήριξης της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη
Magazino

«Η Ευχή της Πόλης»: Μια πρωτοβουλία στήριξης της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 8,2% τον Νοέμβριο
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 8,2% τον Νοέμβριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πώς αξιολογείτε την υπονόμευση της έρευνας από την «Κυβέρνηση των Αρίστων»;
Πολιτική

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πώς αξιολογείτε την υπονόμευση της έρευνας από την «Κυβέρνηση των Αρίστων»;

Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα
Πολιτική

Αποστολάκη: Δεν είναι μόνο τα ενοίκια και τα σούπερ μάρκετ – Εκρηκτικές αυξήσεις και στα ασφάλιστρα

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα
Πολιτική

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:54

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Πολιτική
15/07/2026 - 15:47

Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη

Περιβάλλον
15/07/2026 - 15:41

Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 15:38

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:34

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

Magazino
15/07/2026 - 15:18

Σαν σήμερα: Τα Ιουλιανά, η Αποστασία και ο δρόμος προς τη Χούντα

Πολιτική
15/07/2026 - 15:16

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:10

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Πολιτική
15/07/2026 - 15:04

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 15:02

Ανακοινώσεις Σαμαρά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 14:58

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού & παράταση προγράμματος

Εμπορεύματα
15/07/2026 - 14:52

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 14:49

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης των ΜμΕ είναι εξοντωτικό

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 14:30

Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 14:29

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
15/07/2026 - 14:22

Κοινοβουλευτική παρουσία για τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
15/07/2026 - 14:16

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000

Πολιτική
15/07/2026 - 14:11

«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος απέχει από την ΚΟ και καταγγέλλει σχέδιο για την επιστροφή Πολάκη

Νομίσματα
15/07/2026 - 14:00

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Περιβάλλον
15/07/2026 - 13:59

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:43

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

Υγεία
15/07/2026 - 13:39

8 στις 10 γυναίκες αποφεύγουν το χειρουργείο με την προεγχειρητική βιοψία μαστού

Πολιτική
15/07/2026 - 13:27

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πώς αξιολογείτε την υπονόμευση της έρευνας από την «Κυβέρνηση των Αρίστων»;

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:23

Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Παρέμβαση εισαγγελέα και έρευνα για τα έργα του Μετρό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 13:09

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στη 13η θέση της λίστας Fortune Most Admired Companies in Greece 2026

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 13:07

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 13:05

Ο Κασσελάκης στο κατώφλι της Βουλής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:04

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγροτική παραγωγή – Άνοδος τιμών και εξόδων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 12:58

Ο Όμιλος Σαράντη και η Μασούτης ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σύμπλευση για τη στήριξη των σχολείων των ακριτικών νησιών

Ναυτιλία
15/07/2026 - 12:58

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ