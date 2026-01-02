«Η Ευχή της Πόλης»: Μια πρωτοβουλία στήριξης της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη

Στην Κωνσταντινούπολη έχει τις ρίζες της «Η Ευχή της Πόλης», ένα τραγούδι αγάπης, εμπνευσμένο από τις αξίες της οικογένειας και την παράδοση της Ομογένειας, που έρχεται να φωτίσει το φετινό εορταστικό 15ήμερο.

Η απαρχή της «Ευχής» ανάγεται στο 1970 στην Κωνσταντινούπολη., όπου η Ζωή Δημητριάδου (εκπαιδευτικός δημοτικού σχολείου στο Κοντοσκάλι) και ο σύζυγός της, Δημήτρης Νικολαΐδης (καθηγητής Αγγλικών στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο-Λύκειο και διευθυντής του Ορφανοτροφείου της Πριγκίπου), δίδασκαν στους μαθητές τους μια πρωτοχρονιάτικη ευχή, για να συνοδεύει την κοπή της βασιλόπιτας.

Με πολλή αγάπη, η Ζωή και ο Δημήτρης μετέδωσαν την «Ευχή της Πόλης» και στα παιδιά τους, και εκείνα με τη σειρά τους στα εγγόνια και στα δισέγγονά τους, για να παραμείνει ζωντανή και να ενισχύει τη μνήμη, τη συνοχή και τη συνέχεια της Ομογένειας.

Τη σκυτάλη της «Ευχής» παίρνει πλέον η εγγονή της Ζωής Δημητριάδου και του Δημήτρη Νικολαΐδη, η Ελένη Νικολαΐδου.

Με σεβασμό στην προέλευσή της, η «ευχή» μελοποιήθηκε, εμπλουτίστηκε στιχουργικά και ηχογραφήθηκε, μετατρέποντας μια οικογενειακή παράδοση σε σύγχρονο τραγούδι που διατηρεί ζωντανό το πνεύμα της αγάπης και της οικογένειας.

Το videoclip για το τραγούδι «Η Ευχή της Πόλης» γυρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και αποτυπώνει εικόνες μνήμης και καθημερινής ζωής από το σχολείο στο Κοντοσκάλι, το Ζωγράφειο Λύκειο, τα σοκάκια του Φαναρίου, τον Ιερό Ναό της Παναγίας Μπαλίνου, καθώς και άλλα μαγικά σημεία της Πόλης, ακολουθώντας την ιστορία της Ζωής Δημητριάδου, η οποία, ως δασκάλα τη δεκαετία του 1970, μαθαίνει την ευχή στους μαθητές της.

Όπως αναφέρεται «Η Ευχή της Πόλης» αποτελεί προσωπική δράση της εγγονής της Ζωής Δημητριάδου και του Δημήτρη Νικολαΐδη, Ελένης Νικολαΐδου (Chief Corporate Development Officer, Product Development & ESG, PeopleCert), και συνδέεται με τη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της PeopleCert, η οποία υλοποιεί ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ενίσχυσης της Ομογένειας με επίκεντρο την παιδεία και τον πολιτισμό.

Τα έσοδα από την «Ευχή της Πόλης» θα διατίθενται για την ενίσχυση της Ομογένειας.

Οι Συντελεστές είναι :

Producer & Τραγούδι: Ελένη Νικολαΐδου

Στίχοι & Μελωδία: Ελένη Νικολαΐδου, Πέννυ Μπαλτατζή

Μουσική: Δημήτρης Σιάμπος

Ηχοληψία: Σάββας Καισαριώτης Ηχογράφηση: Noisy King Music Residence Studio

Σκηνοθεσία: One Frame

Φωτογραφία & Βίντεο: Νίκος Τσακανίκας, Κωνσταντίνος Βαβαρούτας, Φίλιππος Κοναξής

Hair Stylist: Μαίρη Κωστάκη

Make Up: Ελένη Ντέντη

Σύμβουλοι: Μιχαήλ Αραμπατζής

Υποστήριξη: Μαρία Δήμου, Θεμιστοκλής Καρβουντζής, Ζωή Νικολαΐδου, Αλίκη Τσιροζίδη

Οι οργανωτές της πρωτοβουλίας ευχαριστούν θερμά τον Βύρωνα Νικολαΐδη (Ιδρυτής και Διευθύνοντα Σύμβουλο, PeopleCert), τον Γιάννη Δεμιρτζόγλου (Διευθυντή, Ζωγράφειο) και τον Συμεών Σολταρίδη (Πρόεδρο, Εκκλησιαστικής Επιτροπή της Κοινότητας Παναγίας Μπαλίνου), καθώς και όλους τους συντελεστές.

{https://www.youtube.com/watch?v=NpKz4G4QdSY}