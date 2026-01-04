ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Πολιτική
10:39 - 04 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αδιανόητη χαρακτήρισε την δήλωση - σιωπή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προσθέτοντας ότι όποιοι «χαϊδεύουν τον Τραμπ» είναι επικίνδυνοι. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: «Η δήλωση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι αδιανόητη. Για τον κ. Μητσοτάκη «Δεν είναι ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών». Η Διεθνής Νομιμότητα όμως μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι.

Διότι το δίκαιο του ισχυρού, όταν επιβάλλεται κόντρα στο διεθνές δίκαιο, παραβιάζει δικαιώματα χωρών και λαών. Είναι ακριβώς αυτή η λογική που τροφοδοτεί και νομιμοποιεί την επιθετικότητα του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ. Ιδίως ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αυξημένη ευθύνη να καταδικάσει ξεκάθαρα τη λογική της στρατιωτικής επιβολής».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα οι ευρωπαϊκοί πόροι και η επιτάχυνση των μεγάλων έργων έως το 2030
Οικονομία

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα οι ευρωπαϊκοί πόροι και η επιτάχυνση των μεγάλων έργων έως το 2030

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα
Πολιτική

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΟΠΕΚΕΠΕ-Πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις: Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά Μαξίμου - Αιχμές Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ-Πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις: Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά Μαξίμου - Αιχμές Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
16/07/2026 - 21:30

Λιονέλ Μέσι – Αντονέλα Ροκούτσο: Η ρομαντική τους ιστορία ξεκίνησε στους δρόμους του Ροσάριο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 21:00

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις

Ειδήσεις
16/07/2026 - 20:46

Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει

Πολιτική
16/07/2026 - 20:15

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 19:49

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 19:30

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Πολιτική
16/07/2026 - 19:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ