ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό blackout στα αεροδρόμια

Το κόμμα υπογραμμίζει πως η ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών και η αναστάτωση στις πτήσεις αποκαλύπτουν σοβαρές ελλείψεις στον τεχνικό εξοπλισμό και την οργάνωση των ελληνικών αεροδρομίων, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της.
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Αριστεία…
Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό μπλακάουτ στα αεροδρόμια όλης της χώρας.
Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θέμα;
Απαρχαιωμένες υποδομές, κενό σε εφεδρικά συστήματα, κυβερνοεπίθεση; Όλα αυτά μαζί;
Τελικά, το μόνο που ξέρουν καλά είναι να λοιδορούν τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όποτε αυτοί προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουν με τον εξοπλισμό και τις ελλείψεις».