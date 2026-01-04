ΣΥΡΙΖΑ: Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό blackout στα αεροδρόμια

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Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξαπέλυσε σφοδρή κριτική για το σημερινό μπλακάουτ που προκάλεσε προβλήματα σε αεροδρόμια σε όλη την Ελλάδα. Σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος, επισημαίνεται ότι το περιστατικό «αποτελεί ακόμη ένα αποτυχημένο ‘κατόρθωμα’ για τη διεθνή προβολή της χώρας», σχολιάζοντας με ειρωνική διάθεση την έννοια της «αριστείας».

Το κόμμα υπογραμμίζει πως η ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών και η αναστάτωση στις πτήσεις αποκαλύπτουν σοβαρές ελλείψεις στον τεχνικό εξοπλισμό και την οργάνωση των ελληνικών αεροδρομίων, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Αριστεία…

Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό μπλακάουτ στα αεροδρόμια όλης της χώρας.

Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θέμα;

Απαρχαιωμένες υποδομές, κενό σε εφεδρικά συστήματα, κυβερνοεπίθεση; Όλα αυτά μαζί;

Τελικά, το μόνο που ξέρουν καλά είναι να λοιδορούν τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όποτε αυτοί προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουν με τον εξοπλισμό και τις ελλείψεις».