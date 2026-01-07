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Βαρουφάκης: Επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες για να με δαιμονοποιήσουν επειδή απάντησα ειλικρινά στους νέους
Πολιτική
14:24 - 07 Ιαν 2026

Βαρουφάκης: Επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες για να με δαιμονοποιήσουν επειδή απάντησα ειλικρινά στους νέους

Reporter.gr Newsroom
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«Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδα Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους» δήλωσε σήμερα (7/1) σε σχετική του ανάρτηση ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης .

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική του ανάρτηση ο κ. Βαρουφάκης σχολιάζει:

«Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας τη μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες.

Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, οι νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν τη νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται.

Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στον λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το «πολιτικό κόστος». Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε», καταλήγει ο κ. Βαρουφάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 14:27
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