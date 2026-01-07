Χρυσοχοϊδης για μπλόκα: Όταν θα έρθει η ώρα, θα υπάρξει και απάντηση

Σε αυστηρό μήνυμα προς τους αγρότες που εξετάζουν κινητοποιήσεις, με 48ωρο πανελλαδικό μπλακ άουτ, μετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων, προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός τόνισε ότι η αστυνομία θα παρέμβει όταν κριθεί απαραίτητο, υπογραμμίζοντας ότι «όταν θα έρθει η ώρα, θα υπάρξει και απάντηση» για πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει κάθε δημοσιονομική δυνατότητα, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα «οριστικά και αμετάκλητα».

«Το γεγονός ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να προβούν σε μέτρα που θα “γονατίσουν” τη χώρα, αυτό θα είναι αντικείμενο διαχείρισης από την πλευρά μου», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, διαμηνύοντας ότι η πολιτεία είναι έτοιμη να προστατεύσει τη δημόσια τάξη και τη λειτουργία του κράτους.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν απειλεί ούτε προειδοποιεί κανέναν, σημειώνοντας ότι ήταν συνειδητή επιλογή να μην ασκηθεί βία από την αστυνομία μέχρι σήμερα. «Υπάρχουν οι νόμοι, η Τροχαία κάνει τη δουλειά της, και το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία», κατέληξε.

Η τοποθέτηση του κ. Χρυσοχοΐδη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στον αγροτικό τομέα, ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποτελούν τη μοναδική διαθέσιμη δημοσιονομική λύση για την αντιμετώπιση των αιτημάτων των αγροτών.