Παρέμβαση Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών: Άμεση ποινική δίωξη για παρακώλυση συγκοινωνιών

Την εκ νέου παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τσαβέλλα, προκάλεσαν τα μπλόκα των αγροτών, με αφορμή τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, με παραγγελία του προς τους εισαγγελείς Εφετών της χώρας, ο κ. Τσαβέλλας ζητεί άμεση παρέμβαση για τη διακρίβωση τυχόν αδικημάτων, όπως η παρακώλυση συγκοινωνιών. Παράλληλα, καλεί τους εισαγγελείς να εξακριβώνουν τα στοιχεία των δραστών και να προχωρούν στην άσκηση της δέουσας ποινικής δίωξης κατά αυτών.

Η παραγγελία περιλαμβάνει την παραπομπή των δραστών προς εκδίκαση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, είτε μέσω της αυτόφωρης διαδικασίας, είτε με την κανονική διαδικασία, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα προς τους εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας αναφέρει: «Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».