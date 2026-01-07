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Ανδρουλάκης: Στιγμή με ιδιαίτερη σημασία η Κυπριακή Προεδρία στην ΕΕ
Πολιτική
21:33 - 07 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης: Στιγμή με ιδιαίτερη σημασία η Κυπριακή Προεδρία στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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«Η επίσημη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία συνιστά μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία και την ευρωπαϊκή της ταυτότητα», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.  

Ο κ. Ανδρουλάκης ανάφερε χαρακτηριστικά: «Είκοσι ένα χρόνια μετά την είσοδο της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η Λευκωσία θα έχει για δεύτερη φορά την ευθύνη να συντονίσει την πρόοδο μιας σειράς πολιτικών ζητημάτων σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία».

«Σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να επιταχύνει»

«Η τελευταία διχασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, η χώρα με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, εδώ και μισό και πλέον αιώνα, γίνεται σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να επιταχύνει και να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση για να είναι και να αισθάνεται πιο ισχυρή και πιο ασφαλής, σε ένα ολοένα και πιο ανασφαλή κόσμο. Μιας Ευρώπης με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά», προσθέτει.

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει πως «η ενίσχυση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, η εξισορρόπηση των αμυντικών δαπανών με τους κοινωνικούς πόρους και τα ταμεία συνοχής και αλληλεγγύης, η διεύρυνση με ταυτόχρονη εμβάθυνση του ενωσιακού κεκτημένου, η ανοικτή συζήτηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τους στόχους της πράσινης αλλά δίκαιης μετάβασης, καθώς και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, συνιστούν ένα μίγμα προκλήσεων που θα χαρακτηρίσουν την κατεύθυνση της Ευρώπης το τρέχον εξάμηνο αλλά και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν».

«Εύχομαι ολόθερμα κάθε επιτυχία στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Η Ευρώπη, όλοι μας, την έχουμε ανάγκη», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης.

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