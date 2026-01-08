Νομοσχέδιο ενόπλων δυνάμεων: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - Δένδιας: «Προδήλως πολιτικές» οι αμφισβητήσεις

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε σειρά διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τις ενστάσεις που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τα άρθρα 36, 39, 54, 57, 59 και 64, καθώς και εκείνες του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσαν τα άρθρα 32, 34, 36, 39, 52, 64 και 77, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με το πλαίσιο εξέλιξης των υπαξιωματικών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι οι ρυθμίσεις παραβιάζουν βασικές συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, όπως η προστατευόμενη εμπιστοσύνη των στελεχών, η απαγόρευση της δυσμενούς αναδρομικότητας, η αναλογικότητα και τα όρια της νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι ζητήματα που άπτονται της εθνικής άμυνας θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με συναίνεση και αίσθηση του κινδύνου. Απαντώντας στις αιτιάσεις περί παραβίασης της «ασφάλειας δικαίου» και της «εύλογης προσδοκίας», επικαλέστηκε τον νόμο 3833/2010, επισημαίνοντας ότι προβλέπει έλεγχο προσόντων για τις προαγωγές, ο οποίος, όπως είπε, δεν εφαρμόστηκε επί σειρά ετών.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σχεδόν το σύνολο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων λάμβανε άριστες βαθμολογίες, γεγονός που, κατά τον ίδιο, υπονομεύει την αξιοκρατία. «Μου ζητάτε να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς στο όνομα της ασφάλειας δικαίου, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει απειλή πολλαπλάσια των δυνατοτήτων της;» διερωτήθηκε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άποψη του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου περί ανάγκης «βελούδινης μετάβασης», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει εκτεταμένες μεταβατικές διατάξεις, με περίοδο προσαρμογής 20 ετών και αυξημένες δυνατότητες εξέλιξης των υπαξιωματικών σε αξιωματικούς, διασφαλίζοντας το 20% των σχετικών θέσεων.

Κλείνοντας, ο υπουργός χαρακτήρισε τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας «προδήλως πολιτικά υποκινούμενες» και, σχολιάζοντας αναφορές περί απειλητικών μηνυμάτων και κηδειόχαρτων με το όνομά του, δήλωσε ότι τέτοιες συμπεριφορές τον θλίβουν, αλλά δεν τον επηρεάζουν, θυμίζοντας παρόμοια περιστατικά από το παρελθόν.