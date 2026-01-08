Βουλή: «Μάχη» για το ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων – Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Εν μέσω αντεγκλήσεων διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης και ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο κατέθεσε προς ψήφιση ο αρμόδιος Υπουργός, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Υπουργός, επέρχονται νομοτεχικές μεταβολές στον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή». Και ειδικότερα:

Στα άρθρα 9, 26 και 52 που «αποτελούν απλώς διευκρινιστικές προσθήκες. Διευκρινίζουν κυρίως τον προσδιορισμό του χρόνου έκτακτων κρίσεων».

Στα άρθρα 11 και 29, βάσει των οποίων «μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του λοχαγού, από έξι σε πέντε έτη, και αυξάνεται, από έξι σε επτά έτη, ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του ταγματάρχη για να αντισταθμιστεί η μείωση και το άθροισμα του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στους βαθμούς αυτούς να παραμείνει το ίδιο».

Στο άρθρο 66, στο οποίο «προστίθεται η δυνατότητα των υπαξιωματικών να μετατάσσονται σε θέσεις αξιωματικών ακόμα και όταν δεν έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αρκεί να έχουν αποφοιτήσει με βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλώς στο σχολείο επιλογής που θα δημιουργηθεί με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ. Επίσης, ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων που θα μπορούν να καλυφθούν ετήσια με μετατάξεις από το σώμα υπαξιωματικών στο σώμα των αξιωματικών μέχρι 25% αλλά όχι λιγότερο από 20%». Αυτό απαντά, σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε τοποθετήσεις βουλευτών, όπως η χθεσινή τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη αλλά και τοποθετήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Στο άρθρο 101,όπου διευκρινίζεται ότι οι οργανικές θέσεις αναφέρονται στο σύνολο των υπαξιωματικών, ακόμα και αυτών σε ειδικές καταστάσεις, «γιατί είχαμε την τάση να μαγειρεύουμε τους αριθμούς στο παρελθόν…», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Στο άρθρο 105, καθώς προστίθεται δυνατότητα ανάκλησης αξιωματικών και υπαξιωματικών για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών βάσει ειδικών γνώσεων.

Στο άρθρο 164, με βάση το οποίο επικαιροποιούνται τα ονόματα των σχολών ειδίκευσης στρατού

Στα άρθρα 246, 247 και 259, στα οποία προστίθενται η Ροδόπη και η Ξάνθη σε περιοχές που χαρακτηρίζονται παραμεθόριες και στο άρθρο 285, όπου αντικαθίσται το χρονικό όριο εγγραφής εφέδρου στην εθνοφυλακή από το 45ο στο 30ο έτος.

Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας.

Η ένσταση του ΠΑΣΟΚ αφορά τα άρθρα 36, 39, 54, 57, 59 και 64 του ν/σ, καθώς, όπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας γιατί το νομοσχέδιο ανατρέπει βίαια τη σταδιοδρομία και ζωή των στρατιωτικών.

Ο κ. Μάντζος υπογράμμισε, μάλιστα, ότι οι ίδιοι οι στρατιωτικοί βγαίνουν για πρώτη φορά στον δρόμο και ζητούν την απόσυρση του ν/σ, το οποίο – όπως υποστήριξε – επιφέρει συνέπειες, μεταξύ άλλων, και στο ηθικό των αξιωματικών και υπαξιωματικών του στρατεύματος.

Ο κ. Μάντζος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας με βασικό σκεπτικό ότι παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της επιβεβλημένης προστασίας του διοικουμένου από την διοίκηση, γιατί επέρχεται βίαιη και αναίτια ανατροπή της σταδιοδρομίας τους.

Η ένσταση, όπως επισήμανε, υποβάλλεται και υπό το φως των διαπιστώσεων της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής και επειδή αποδεικνύεται ότι η μεταβατική περίοδος, έτσι όπως τίθεται στο νομοσχέδιο, δεν προστατεύει τους στρατιωτικούς.

Ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε, με τη σειρά του, πως επέρχονται ριζικές αλλαγές στη ζωή των αξιωματικών.

«Τους τελειώνετε, κ. Δένδια, με ένα νόμο και δύο τρία κεφάλαια άρθρα. Και όχι μόνο τους τελειώνετε αλλά τους χλευάζετε κιόλας, ευχόμενος, ειρωνικά, “καλή τύχη στην προσφυγή τους στο ΣτΕ”. Αναρωτιέμαι αν θα έχετε την ίδια αλαζονεία, αν οι επιλογές σας οδηγήσουν σε παραιτήσεις και σε κύμα παραιτήσεων, κυρίως στους υπαξιωματικούς», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι κανόνες που γνώριζαν οι υπαξιωματικοί, όταν μπήκαν στις ΕΔ και όταν συνήψαν συμβόλαιο τιμής με το κράτος, με το στράτευμα, οι κανόνες πάνω στους οποίους δημιούργησαν οικογένεια, πήραν αποφάσεις, έβαλαν στόχους, απλά ανατρέπονται χωρίς καμία μεταβατική προστασία και χωρίς δυνατότητα εξέλιξης για όσους ήδη υπηρετούν», ανέφερε ακόμη.

Ένσταση αντισυνταγματικότητας «κατά κρίσιμων διατάξεων» του νομοσχεδίου κατατέθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ένσταση στρέφεται, συγκεκριμένα, κατά των άρθρων 32, 34, 36, 39, 52, 64 και 77, τα οποία, όπως τονίζεται, παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και πιο αναλυτικά: την προστατευόμενη εμπιστοσύνη των στελεχών, την απαγόρευση της δυσμενούς αναδρομικότητας, την αρχή της συνέχειας της διοίκησης, την αναλογικότητα και τους περιορισμούς της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς την εκτελεστική εξουσία.

«Με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί μια βίαιη και αναδρομική ανατροπή της σταδιοδρομίας χιλιάδων αξιωματικών και υπαξιωματικών – ιδίως προερχόμενων από τις ΑΣΣΥ – καθηλώνοντάς τους βαθμολογικά, αφαιρώντας θεμελιωμένα δικαιώματα, αποδοχές και συνταξιοδοτικές προσδοκίες, χωρίς μεταβατικές διατάξεις, χωρίς τεκμηρίωση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και χωρίς μελέτη επιπτώσεων.», σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση «να αποσύρει τις αντισυνταγματικές διατάξεις και να σταματήσει να νομοθετεί εις βάρος εκείνων που υπηρετούν επί δεκαετίες τη χώρα με συνέπεια και αυταπάρνηση».

«Ταυτόχρονα, παρέχονται γενικές και αόριστες εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατά παράβαση του άρθρου 43 του Συντάγματος, ανοίγοντας επικίνδυνα τον δρόμο για αυθαίρετες ρυθμίσεις που αφορούν την αξιολόγηση, την προαγωγή και την αποστρατεία των ΕΠ.ΟΠ., χωρίς τις αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπερασπίζεται τη συνταγματική νομιμότητα, την ασφάλεια δικαίου και την αξιοπρέπεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σημείωσε ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ.

Απόσυρση του ν/σ ζητά ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΚΚΕ, όπως και η Νέα Αριστερά. Το ΚΚΕ, μάλιστα, προανήγγειλε ότι εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει στη συνέχιση της συζήτησης, θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, τουλάχιστον επί της αρχής του νομοσχεδίου.

«Με το νομοσχέδιο μεταβάλλεται ο τρόπος εξέλιξης όλων των κατηγοριών στρατιωτικών, και δεν αφορά μόνο όσους θα ενταχθούν στις ΕΔ στο μέλλον», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης, υποστηρίζοντας ότι η νέα δομή της ιεραρχίας δημιουργεί συνθήκες παρατεταμένης παραμονής σε χαμηλότερες βαθμίδες, περιορίζει τη δυνατότητα προαγωγής και μεταθέτει χρονικά κάθε επόμενο βήμα στη σταδιοδρομική πορεία τους.

«Αυτή η παρατεταμένη στασιμότητα σε συγκεκριμένους βαθμούς έχει άμεσες βαριές μισθολογικές συνέπειες καθώς η εξέλιξη συνδέεται ευθέως με τις αποδοχές αλλά και το εφάπαξ και τη σύνταξη», είπε ακόμη.

Ο Θοδωρής Δρίτσας της Νέας Αριστεράς σχολίασε, από τη μεριά του, πως η κυβέρνηση αποφεύγει να προσδιορίσει με σαφήνεια και ακρίβεια πότε θα ολοκληρωθεί η «μετάβαση» των ΕΔ και ποια θα είναι η «νέα εποχή» για τις ΕΔ και σε τι ακριβώς θέλει να προσαρμόσει τις επιλογές της γι’ αυτή την μετάβαση.

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να βγάλει χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο

«Δεν είναι σοβαρό επιχείρημα ένας ανθυπολοχαγός ΑΣΣΥ με 20 χρόνια προϋπηρεσίας στα 40 του χρόνια και με δύο παιδιά ότι παίρνει περισσότερα χρήματα από έναν ανθυπολοχαγό 23 ή 24 ετών, ο οποίος μόλις βγήκε από τη σχολή. Σας διαφεύγει ότι στις ΕΔ, ο αρχαιότητα είναι βαθμός», είπε ο ειδικός αγορητής Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος και σχολίασε ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει το ακατόρθωτο: να βγάλει χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο και αυτό είναι δικό της «αποκλειστικό παράσημο».

Καταψηφίζει το ν/σ η «Νίκη»

Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, γνωστοποίησε πως το κόμμα θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποστολή να εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική αξιοπρέπεια. Κάθε αλλαγή που τις αφορά θα πρέπει να συντείνει στην αύξηση του αξιόμαχου και της αποτρεπτικής ισχύος των», ανέφερε.

Σημείωσε, δε, ότι πριν εγκρίνουν το ν/σ όλοι οι βουλευτές «οφείλουν να αναρωτηθούν: Θα εξυψωθεί το ηθικό των στελεχών; Θα σταματήσει η χιονοστιβάδα των παραιτήσεων αξιωματικών; Θα αυξηθεί ο αριθμός των έμπειρων και ετοιμοπόλεμων υπαξιωματικών; Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα γίνουν πιο αξιόμαχες ή θα απαξιωθούν ακόμα περισσότερο;».

«Εμείς θεωρούμε ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο όχι μόνο δεν απαντά θετικά στα παραπάνω ερωτήματα αλλά αντίθετα οι αλλαγές που φέρνει ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την Εθνική μας Άμυνα. Για τον λόγο αυτόν, το καταψηφίζουμε», τόνισε ο κ. Νατσιός.

Πλεύση Ελευθερίας: Δεν υπάρχει νομοθετική τεκμηρίωση

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου, είπε ότι δεν υπάρχει νομοθετική τεκμηρίωση ούτε και τα δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι οι ανατροπές που επιφέρει το σχέδιο νόμου είναι αναγκαίες. Ζήτησε αναλογιστικές μελέτες, σενάρια εφαρμογής, στοιχεία στάθμισης, ως προϋπόθεση σοβαρής νομοθέτησης, και χαρακτήρισε εξαιρετικά προβληματική, σε θεσμικό επίπεδο, τη χθεσινή δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για «καλή τύχη στα δικαστήρια» για όσους προσφύγουν κατά του νομοσχεδίου