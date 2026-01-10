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«Φεύγω, ντροπή»: Έκρηξη Λαζαρίδη κατά της Τζάκρη σε τηλεοπτικό πάνελ
Πολιτική
17:00 - 10 Ιαν 2026

«Φεύγω, ντροπή»: Έκρηξη Λαζαρίδη κατά της Τζάκρη σε τηλεοπτικό πάνελ

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το Σάββατο στο OPEN ανάμεσα σε δύο βουλευτές, με αφορμή το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε πρωινή εκπομπή όπου η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, συγκρούστηκαν λεκτικά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, συζητώντας για το πολιτικό εγχείρημα της Καρυστιανού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Θεοδώρα Τζάκρη υποστήριξε ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί περί «εργαλειοποίησης του πένθους» από τη Μαρία Καρυστιανού δεν συνιστούν πολιτικό λόγο με επιχειρήματα, αλλά εμπίπτουν —όπως χαρακτηριστικά είπε— «στον χώρο της αλητείας».

Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος αντέδρασε εμφανώς ενοχλημένος, επαναλαμβάνοντας τη λέξη «αλητείας;». Η Θεοδώρα Τζάκρη επέμεινε στη θέση της, απαντώντας καταφατικά, γεγονός που οδήγησε τον βουλευτή της ΝΔ να δηλώσει «φεύγω, ντροπή» και να αποχωρήσει εκνευρισμένος από το πλατό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfkpq0rle3h5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/01/2026 - 17:35
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