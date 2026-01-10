«Φεύγω, ντροπή»: Έκρηξη Λαζαρίδη κατά της Τζάκρη σε τηλεοπτικό πάνελ

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το Σάββατο στο OPEN ανάμεσα σε δύο βουλευτές, με αφορμή το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε πρωινή εκπομπή όπου η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, συγκρούστηκαν λεκτικά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, συζητώντας για το πολιτικό εγχείρημα της Καρυστιανού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Θεοδώρα Τζάκρη υποστήριξε ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί περί «εργαλειοποίησης του πένθους» από τη Μαρία Καρυστιανού δεν συνιστούν πολιτικό λόγο με επιχειρήματα, αλλά εμπίπτουν —όπως χαρακτηριστικά είπε— «στον χώρο της αλητείας».

Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος αντέδρασε εμφανώς ενοχλημένος, επαναλαμβάνοντας τη λέξη «αλητείας;». Η Θεοδώρα Τζάκρη επέμεινε στη θέση της, απαντώντας καταφατικά, γεγονός που οδήγησε τον βουλευτή της ΝΔ να δηλώσει «φεύγω, ντροπή» και να αποχωρήσει εκνευρισμένος από το πλατό.

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