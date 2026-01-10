Οι Γροιλανδοί απορρίπτουν διακομματικά την ενσωμάτωση του νησιού στις ΗΠΑ

«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», επανέλαβαν την Παρασκευή το βράδυ οι επικεφαλής των πέντε κομμάτων της Γροιλανδίας σε κοινή τους ανακοίνωση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το τεράστιο νησί της Αρκτικής «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους «οι ΗΠΑ να πάψουν να περιφρονούν τη χώρα μας».

Χθες το βράδυ (10/1) ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα».

«Οι χώρες θα πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον εύκολο τρόπο» ή με τον «δύσκολο».