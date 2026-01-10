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Οι Γροιλανδοί απορρίπτουν διακομματικά την ενσωμάτωση του νησιού στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
15:00 - 10 Ιαν 2026

Οι Γροιλανδοί απορρίπτουν διακομματικά την ενσωμάτωση του νησιού στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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«Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», επανέλαβαν την Παρασκευή το βράδυ οι επικεφαλής των πέντε κομμάτων της Γροιλανδίας σε κοινή τους ανακοίνωση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το τεράστιο νησί της Αρκτικής «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

«Το μέλλον της Γροιλανδίας θα πρέπει να το αποφασίσει ο γροιλανδικός λαός», πρόσθεσαν, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους «οι ΗΠΑ να πάψουν να περιφρονούν τη χώρα μας».

Χθες το βράδυ (10/1) ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι. Επειδή εάν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία. Και δεν πρόκειται να έχουμε γείτονα τη Ρωσία ή την Κίνα».

«Οι χώρες θα πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Υπερασπίζεσαι την ιδιοκτησία. Δεν υπερασπίζεσαι τις μισθώσεις. Και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη Γροιλανδία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον εύκολο τρόπο» ή με τον «δύσκολο».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/01/2026 - 14:04
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