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Κίνημα κατά της διαφθοράς με πολιτικές προεκτάσεις: Τα σχέδια της Καρυστιανού και το νέο τοπίο
Πολιτική
12:00 - 10 Ιαν 2026

Κίνημα κατά της διαφθοράς με πολιτικές προεκτάσεις: Τα σχέδια της Καρυστιανού και το νέο τοπίο

Reporter.gr Newsroom
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Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας από το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια, όπου βρέθηκε μαζί με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, προανήγγειλε τη συγκρότηση ενός νέου κινήματος πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής καθόδου του στην πολιτική σκηνή. Όπως ξεκαθάρισε, δεν είναι ακόμη σε θέση να ανακοινώσει ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε ονόματα, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί δημόσια μόνο όταν υπάρξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και σαφής στελεχιακή συγκρότηση.

Η ίδια υπογράμμισε ότι, κατά την άποψή της, η διαπλοκή και η διαφθορά συνιστούν «το 80% του προβλήματος» της χώρας, επισημαίνοντας πως η απουσία ουσιαστικής λογοδοσίας και τιμωρίας των πολιτικών οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα που παραμένουν ατιμώρητα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπό διαμόρφωση κίνημα δεν θα περιοριστεί στην καταγγελία, αλλά θα παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την οικονομική ανάπτυξη, την υγεία, την παιδεία, το δημογραφικό ζήτημα και την εξωτερική πολιτική, με όραμα «μια αλλιώτικη Ελλάδα, πολύ πιο δημοκρατική».

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται, η κα Καρυστιανού σημείωσε ότι ενοχλεί το γεγονός πως μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε «πηγαία, αθώα και αυθόρμητα» μέσα από την κοινωνία έχει αποκτήσει ισχυρή δυναμική. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο προσωπικός της αγώνας για τη δικαίωση της κόρης της εξελίχθηκε σε έναν ευρύτερο αγώνα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, με στόχο μια ελεύθερη, ανεξάρτητη και διαφανή Ελλάδα.

Απευθυνόμενη στους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, εξέφρασε την πλήρη στήριξή της, δηλώνοντας ότι κατανοεί βαθιά τον αγώνα τους για επιβίωση, για το επάγγελμα και το μέλλον των παιδιών τους. Τόνισε τη ζωτική σημασία του πρωτογενούς τομέα για την κοινωνία και κάλεσε τους διαμαρτυρόμενους να παραμείνουν ενωμένοι, υπογραμμίζοντας ότι «η ισχύς εν τη ενώσει» είναι το κλειδί για τη νίκη. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η κοινωνία βρίσκεται στο πλευρό τους και ότι μόνο μέσα από ενότητα και συλλογική δράση μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή.

Κριτική από συγγενείς θυμάτων και πολιτικές αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών εμφανίζονται να αποστασιοποιούνται από τις πολιτικές διεργασίες της Μαρίας Καρυστιανού. Ο Παύλος Ασλανίδης, μέλος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών, έχει δηλώσει εμμέσως πλην σαφώς ότι η κ. Καρυστιανού οφείλει να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου, θέση που, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμερίζονται και άλλοι γονείς. Αποστάσεις κράτησε και ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεργάζεται στενά με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κριτική προς την κ. Καρυστιανού, συνοδευόμενη από επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία κατηγόρησε ότι επιχείρησαν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη προσεγγίζοντάς την, άσκησε μέσω αναρτήσεών του στο Χ και ο Νίκος Πλακιάς. Ο τελευταίος δεν συμμετέχει στον Σύλλογο και έχει βρεθεί και στο παρελθόν σε αντιπαράθεση μαζί της.

Αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό

Πέρα από τις εσωτερικές τριβές, οι κινήσεις της κ. Καρυστιανού φαίνεται να επηρεάζουν ευρύτερα το πολιτικό σκηνικό. Από τα υπάρχοντα κόμματα, σε πρώτη φάση πλήττεται ο ήδη αποδυναμωμένος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, οδεύει με αργά αλλά σταθερά βήματα προς την πολιτική περιθωριοποίηση. Ενδεικτική θεωρείται η διαγραφή του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος εκτιμάται ότι ενδέχεται να συμπορευτεί με τον νέο πολιτικό φορέα της κ. Καρυστιανού.

Σύμφωνα με μέτρηση της GPO, σημαντικές απώλειες καταγράφονται και στα κόμματα του λεγόμενου «αντισυστημικού τόξου». Το 63,4% των ψηφοφόρων της Νίκης, το 52,8% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 36,7% της Ελληνικής Λύσης, το 26,8% του ΣΥΡΙΖΑ, το 25% του ΚΚΕ και το 23,4% της Φωνής Λογικής δηλώνουν ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού. Αντίθετα, μικρότερες εμφανίζονται οι μετακινήσεις ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας (10%) και του ΠΑΣΟΚ (15,8%).

Παράλληλα, έντονη ενόχληση καταγράφεται στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης εργάζεται προς τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα. Στελέχη κοντά στον πρώην πρωθυπουργό εξέφρασαν δυσαρέσκεια για την κριτική που του άσκησε η κ. Καρυστιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της, επισημαίνοντας μάλιστα ότι άφησε εκτός κριτικής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτιμάται, τέλος, ότι οι πρωτοβουλίες της κ. Καρυστιανού ενδέχεται να ανακόψουν τη δυναμική που επιχειρεί να αποκτήσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Τέλος, πληθαίνουν οι φωνές που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα ενός κόμματος με μονοθεματικό χαρακτήρα, ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις για τη ρητορική περί υπέρβασης του άξονα δεξιάς–αριστεράς. Με βάση αυτές τις τοποθετήσεις, ορισμένοι της προσάπτουν ακόμη και ακροδεξιά χαρακτηριστικά, παραπέμποντας και στο πρόσωπο της δικηγόρου της, Μαρίας Γρατσία, η οποία στο παρελθόν υπήρξε υποψήφια με τη Νίκη. Η κριτική αυτή δεν προέρχεται μόνο από κυβερνητικά στελέχη, αλλά και από σχολιαστές του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, στοιχείο που καταδεικνύει το εύρος των ανακατατάξεων που προκαλεί η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό προσκήνιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/01/2026 - 12:07
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