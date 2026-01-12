Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη - Φιντάν: Οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας στο επίκεντρο

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα (12/1) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, κατά την οποία συζήτησαν σειρά θεμάτων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και την πορεία των διμερών σχέσεων Αθήνας – Άγκυρας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και στις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις καταστάσεις στη Συρία και στο Ιράν, οι οποίες επηρεάζουν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά υπό το φως των πρωτοβουλιών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.