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Χατζηδάκης: Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026
Πολιτική
11:09 - 13 Ιαν 2026

Χατζηδάκης: Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Έντεκα δεσμεύσεις – μεταξύ των οποίων η περαιτέρω μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών – για το 2026 παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.  

Μιλώντας σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 110 ετών λειτουργίας του και την ανακήρυξη του Δημήτρη Μπακατσέλου ως επίτιμου προέδρου του Επιμελητηρίου, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε συγκεκριμένα ότι το 2026 προγραμματίζονται:

1. Νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από το βήμα της ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο.

2. Περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα κατατεθεί πολύ σύντομα στη Βουλή.

3. Απλούστευση 4.050 διαφορετικών διαδικασιών του Δημοσίου με την πρωτοβουλία ΜΙΤΟΣ. «Είναι ένα εγχείρημα που συντονίζω προσωπικά και στο οποίο θα αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων η τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

4. Προώθηση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τον τουρισμό και στη συνέχεια τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία «για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη».

5. Ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

6. Περαιτέρω επιτάχυνση στη δικαιοσύνη, με στόχο το 2027 η Ελλάδα να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων που είναι 650 μέρες.

7. Εφαρμογή το 2026 του μεγαλύτερου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που είχε η χώρα όλα τα τελευταία χρόνια, το οποίο θα φθάσει σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ, με έντονο αποτύπωμα στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη της χώρας.

8. Διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (σε συνέχεια του σημερινού ΕΣΠΑ και της σημερινής στήριξης στους αγρότες και του σημερινού Ταμείου Ανάκαμψης). Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για την Ελλάδα 49 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2028-2034, ποσό στο οποίο θα προστεθούν τα δάνεια του νέου πακέτου και τα ποσά που θα πάρει η χώρα από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

9. Εντονότερη παρουσία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ξεκινώντας από το Ταμείο της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για το οποίο πρόσφατα υπήρξαν ανακοινώσεις και τη στήριξη της ρευστότητάς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

10. Ενίσχυση των εξαγωγών, με ανανέωση και αναβάθμιση του Enterprise Greece και συμμετοχή των εξαγωγέων και του ιδιωτικού τομέα στις αποφάσεις.

11. Προώθηση μιας σειράς μεγάλων έργων, όπως ο Ε65 και η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής- Κρήτης, που εγκαινιάζεται επίσημα, αλλά και μιας σειράς έργων στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη.

«Ολοκληρώνεται η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ολοκληρώνεται το 2027 το πρώτο εξάμηνο το flyover. Προχωρεί ο έκτος προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η σύνδεση του λιμανιού με το τρένο. Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, στο οποίο βρέθηκα σήμερα. Το Θεαγένειο το οποίο και αυτό μπαίνει σε μια σειρά. Το ωδείο της πόλης. Τα μουσεία, τα οποία επίσης προχωρούν. Το Thess INTEC, το οποίο και αυτό σταδιακά λαμβάνει σάρκα και οστά. Και φυσικά η ανάπλαση της ΔΕΘ», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Η κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη μιλάει με έργα. Η Θεσσαλονίκη αποκτά μια νέα εικόνα. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Στο χέρι μας είναι αυτή την ανοδική πορεία να τη συνεχίσουμε, κλείνοντας τα αυτιά μας στις σειρήνες της δημαγωγίας και του λαϊκισμού και μένοντας σε έναν δρόμο σοβαρότητας, υπευθυνότητας, αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι που επιδιώκει να εγγυηθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Και αυτό που θέλουμε είναι μια πλατιά, εθνική κοινωνική συμμαχία υπέρ της σταθερότητας της χώρας και υπέρ της ευρωπαϊκής της προοπτικής. Τα καταφέραμε μέχρι τώρα, θα τα καταφέρουμε και από εδώ και πέρα. Δεν θα σπαταλήσουμε τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών, επιχειρηματιών και εργαζομένων. Η Ελλάδα θα ανέβει ψηλότερα».

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