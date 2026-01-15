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Ρήτρες και 23 νέα τρένα στη νέα σύμβαση Hellenic Train – Σφοδρή κόντρα στη Βουλή
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:09 - 15 Ιαν 2026

Ρήτρες και 23 νέα τρένα στη νέα σύμβαση Hellenic Train – Σφοδρή κόντρα στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
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Ψηφίστηκε στη Βουλή με τις ψήφους της πλειοψηφίας η κύρωση της τροποποιημένης σύμβασης μεταξύ της Hellenic Train και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η νέα σύμβαση προβλέπει επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ στον σιδηρόδρομο, εκ των οποίων τα δύο τρίτα θα διατεθούν για την προμήθεια 23 σύγχρονων τρένων. Τα υπόλοιπα κονδύλια αφορούν εργασίες συντήρησης, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρήτρα καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση που τα νέα τρένα δεν παραδοθούν έως το 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δημόσιο να προχωρήσει σε λύση της συνεργασίας. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις στα δρομολόγια, ενώ διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις προς τους επιβάτες σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ψηφιακή παρακολούθηση των συρμών, μέσω συστημάτων γεωεντοπισμού. Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, με την ολοκλήρωση των έργων στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ο χρόνος του ταξιδιού θα μειωθεί σε λιγότερο από 3,5 ώρες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, αρμόδιος για τον σιδηρόδρομο, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη παραγγελία νέων τρένων από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε το νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ελλιπές, ενώ υποστήριξε ότι οι προβλέψεις του διασφαλίζουν κυρίως τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας.

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