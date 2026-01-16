Καρυστιανού: Το κίνημα των πολιτών ωριμάζει - Δεν περίμενα να ασχοληθώ με την πολιτική

Νέα συνέντευξη στο Down Town Κύπρου παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι το κίνημα των πολιτών που συμμετέχει «οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού».

Η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν είχε αρχικά σκοπό να ασχοληθεί με την πολιτική: «Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός». Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για δραστικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα: «Από τη θέση της ευθύνης ως ενεργός πολίτης δηλώνω ότι ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του».

Όσον αφορά την επίσημη ανακοίνωση για το νέο κόμμα, η κυρία Καρυστιανού διευκρίνισε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε το όνομα ούτε η ημερομηνία: «Δεν είναι προσωπική απόφαση, θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχω ενεργά».

Σχετικά με το πρόσωπο που θα ηγηθεί του κινήματος, τόνισε τη σημασία της δημοκρατικής διαδικασίας και της συλλογικής επιλογής: «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας, αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Πρώτα και πάνω από όλα με ενδιαφέρει η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής».