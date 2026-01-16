Αποστολάκη: Ανεκδιήγητη η κυβερνητική αμέλεια για ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ καταλύτης της πολιτικής αλλαγής

Σε μια εκτενή συνέντευξη στο ΕΡΤnews Radio 105,8, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη τοποθετήθηκε για τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, από το αγροτικό ζήτημα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έως το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, τα νέα υπό διαμόρφωση κόμματα και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εκλογών.

Αναφερόμενη στο αγροτικό μέτωπο και την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, η κ. Αποστολάκη σημείωσε ότι η ένταση που προηγήθηκε ήταν αποτέλεσμα δύο καθοριστικών παραγόντων. Όπως είπε, πρώτον, υπήρξε «έκρηξη έλλειψης εμπιστοσύνης» μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν – όπως τόνισε – αποκαλύφθηκε ότι ένα δίκτυο με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, σε συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους, καταχράστηκε ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για έντιμους παραγωγούς, αγρότες και κτηνοτρόφους.

Δεύτερον, επεσήμανε την απουσία ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα, ακόμη και μετά από έξι και πλέον χρόνια διακυβέρνησης. Ζητήματα όπως το μέγεθος του κλήρου, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που, όπως υπενθύμισε, αποτελούσε δέσμευση της ΝΔ από το 2019 λόγω κλιματικής αλλαγής παραμένουν άλυτα. Παράλληλα, συνέδεσε τα προβλήματα του αγροτικού τομέα με το δημογραφικό και τη στήριξη της περιφέρειας.

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών και δημόσια ασφάλεια

Σχολιάζοντας τις αιχμηρές παρεμβάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής υπογράμμισε ότι αυτές πηγάζουν από την ίδια την πραγματικότητα. Αναφερόμενη στο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, έκανε λόγο για ζήτημα που αφορά άμεσα τις υποδομές και τη δημόσια ασφάλεια.

Φέρνοντας την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, σημείωσε ότι και τότε, όπως και τώρα, υπήρχαν σαφείς προειδοποιήσεις – στην περίπτωση αυτή από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ήδη από το 2021 – για προβλήματα που δεν σχετίζονται μόνο με τη συντήρηση του εξοπλισμού, αλλά με την ασφάλεια των πολιτών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θράσος, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποδίδει ευθύνες σε «παραλαβές» όταν βρίσκεται επτά χρόνια στην εξουσία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ασυγχώρητη αμέλεια».

Διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα

Σε ερώτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει στη διακομματική επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός, η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι η τελική θέση θα διατυπωθεί μετά τη σχετική συζήτηση. Ωστόσο, άσκησε κριτική στη λογική των επιτροπών, λέγοντας πως η χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης «ηχεί ως ανέκδοτο».

Παράλληλα, απέρριψε το αφήγημα των «διαχρονικών ευθυνών», υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε άπλετο χρόνο να δώσει λύσεις, όπως στο ζήτημα του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στην αντλία – ένα αίτημα που, όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έθετε από το 2022, εισπράττοντας τότε κατηγορίες περί λαϊκισμού.

Νέα κόμματα και στόχος του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ένα πολιτικό παράδοξο, όπου συζητούνται υποθετικά κόμματα και ηγεσίες. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη θέση, αλλά έχει έναν σαφή στόχο: να αποτελέσει τον καταλύτη της πολιτικής αλλαγής και να οδηγήσει στην ανατροπή της σημερινής, όπως τη χαρακτήρισε, αδιέξοδης διακυβέρνησης.

Δημοσκοπήσεις και αυτοκριτική

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτυπώνει δημοσκοπικά τη θετική του ατζέντα, η κ. Αποστολάκη αναγνώρισε ότι υπάρχουν τόσο εξωγενείς όσο και εσωτερικοί λόγοι. Υπενθύμισε τη δύσκολη πορεία του κόμματος τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ ως διεκδικητή της εξουσίας δεν ήταν αυτονόητη. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια και αυτοκριτική από όλους.

Καμία συνεργασία με τη ΝΔ

Τέλος, σε ερώτηση για την πρόταση να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που να αποκλείει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Αποστολάκη ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή της, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επί του θέματος. Όπως είπε, τόσο η ηγεσία όσο και η βάση του κόμματος θεωρούν αυτονόητο ότι δεν τίθεται ζήτημα συνεργασίας με τη ΝΔ, την οποία το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει ως τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο.