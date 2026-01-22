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Πλεύρης: Μήνυμα για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στην άτυπη Σύνοδο της Λευκωσίας
Πολιτική
16:35 - 22 Ιαν 2026

Πλεύρης: Μήνυμα για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική στην άτυπη Σύνοδο της Λευκωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2026, συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θ. Πλεύρης, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κα. Σ. Βολουδάκη.

Κατά την έναρξη της παρέμβασής του, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στο διαχρονικό ζήτημα της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου, εκφράζοντας την ευχή του αυτή να πάψει να υφίσταται στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, προέτρεψε τους ομολόγους του να επισκεφθούν τα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου βρίσκονται θαμμένοι Κύπριοι αγωνιστές, ως ελάχιστο φόρο τιμής στην ιστορία και στους αγώνες του κυπριακού λαού

.Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποτροπής και της ουσιαστικής μείωσης των παράνομων αφίξεων. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει επιτύχει μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς το τελευταίο πεντάμηνο καταγράφεται μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά περίπου 13.000 άτομα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη εντατικοποίησης των επιστροφών, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική εφαρμογή τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αξιοπιστία κάθε μεταναστευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη άσκησης αυξημένης πίεσης προς τρίτες χώρες, ώστε να δέχονται την επιστροφή παράνομων μεταναστών, καθώς και τη σημασία της ευρωπαϊκής στήριξης στη δημιουργία και λειτουργία return hubs. Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας», μέσα από μια διαφορετική, αναθεωρημένη ερμηνεία των υφιστάμενων διεθνών συμβάσεων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση πολιτών του Σουδάν, οι οποίοι, ενώ βιώνουν τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου στη χώρα τους, φθάνουν στην Ελλάδα έχοντας προηγουμένως διασχίσει χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, όπως η Αίγυπτος και το Τσαντ.

Στην ίδια Σύνοδο παρενέβη και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία δήλωσε: «Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση μιας αυστηρής, αποτελεσματικής και αξιόπιστης ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών. Το μήνυμα είναι σαφές: μόνο όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία μπορούν να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή αυτού του κανόνα προϋποθέτει μια συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, που αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταναστευτικής πολιτικής και αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία κάθε συστήματος ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα στηρίζει ενεργά τη δημιουργία return hubs σε τρίτες χώρες, με ευρωπαϊκό συντονισμό και πλήρη έλεγχο.»

Η ελληνική αντιπροσωπεία επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας υπέρ μιας ενιαίας, ρεαλιστικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, με έμφαση στην προστασία των συνόρων, την αποτροπή και τις επιστροφές.

Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου συνόδευσαν η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.

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