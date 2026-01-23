Μαρινάκης: Θέμα ημερών η ανακοίνωση της ημερομηνίας συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις συνέπειες της πρόσφατης κακοκαιρίας, στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα: αφενός στις υποδομές και αφετέρου στην αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι «εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο», η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία 6,5 χρόνια στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Όπως είπε, από μια χώρα όπου μέχρι το 2019 η πολιτική προστασία «υπήρχε για να υπάρχει», πλέον υπάρχει οργανωμένος μηχανισμός που ανταποκρίνεται ακόμη και σε πρωτοφανείς συνθήκες. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι δεν αποκλείονται στο μέλλον δύσκολες στιγμές και τραγικά περιστατικά, όπως το πρόσφατο δυστύχημα με δύο νεκρούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία του 112, επισημαίνοντας ότι πλέον οι πολίτες ειδοποιούνται έγκαιρα, υπάρχουν σχέδια εκκένωσης και καλύτερη ενημέρωση, γεγονός που περιορίζει τις απώλειες και τους κινδύνους σε σχέση με το παρελθόν.

Αναφερόμενος στις υποδομές, σημείωσε ότι στην Περιφέρεια Αττικής προχωρούν αυτή τη στιγμή έξι μεγάλα έργα θωράκισης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ τα συναρμόδια υπουργεία καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι βασική αιτία πολλών προβλημάτων παραμένουν τα αυθαίρετα, ασκώντας κριτική σε δεκαετίες πρακτικών που επέτρεψαν άναρχη δόμηση με ευθύνη κρατικών φορέων, πολεοδομιών και τοπικών αρχών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο κατεδαφίσεων που θα στερούσε περιουσίες από πολίτες.

Για το ζήτημα της τακτοποίησης ακινήτων, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες. Όπως είπε, περιπτώσεις που άπτονται ζητημάτων ασφάλειας και κρίσιμων υποδομών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με διαρκείς παρατάσεις, ενώ άλλες, λιγότερο επικίνδυνες, μπορούν να ρυθμιστούν με τρόπο που να δίνει λύσεις στους πολίτες και ταυτόχρονα να αποφέρει έσοδα στο κράτος.

Σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στην καρδιά και την ψυχή της Ευρώπης» και λειτουργεί ως κυρίαρχο κράτος που δεν διαπραγματεύεται ζητήματα διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία –όπως είπε– η σημερινή κυβέρνηση έχει επενδύσει και επιδιώκει να εμβαθύνει.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι τα δύο βασικά ζητήματα που έθεσε ήταν η Γροιλανδία και το Συμβούλιο Ειρήνης. Για τη Γροιλανδία, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ενέργεια που να παραβιάζει την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος. Αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες των ΗΠΑ για την ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο έχουν βάση, αλλά ξεκαθάρισε ότι αυτές πρέπει να συζητούνται με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Για το Συμβούλιο Ειρήνης, ανέφερε ότι ο βασικός προβληματισμός των 13 ευρωπαϊκών χωρών που προσκλήθηκαν αφορά τον περιορισμό της συζήτησης αποκλειστικά στο ζήτημα της ειρήνης στη Γάζα. Όπως είπε, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποτελέσει αυτό όρο συμμετοχής μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία και να επιτρέψει τη συμμετοχή των χωρών σε μια ουσιαστική συζήτηση για τη Γάζα.

Ελληνοτουρκικά: Η διαμεσολάβηση Τραμπ και η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μεσολάβησης του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι για την Ελλάδα υπάρχει μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία: ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, χωρίς καμία συζήτηση περί κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Τέλος, αναφερόμενος σε πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, δήλωσε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ότι η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας, όπως και του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, είναι θέμα λίγων ημερών.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε «Είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική, ειδικά όταν έχεις την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου για μία τετραετία και μάλιστα δεύτερη τετραετία, εσύ να ορίζεις την ατζέντα και σε επίπεδο εσωτερικής και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Ο εύκολος δρόμος για έναν πρωθυπουργό είναι να παριστάνει τον τσάμπα πατριώτη … Στο τέλος της ημέρας οι ηγέτες αυτοί μιλάω για τη χώρα μας, μάλλον μίκρυναν, επί της ουσίας και δεν μεγάλωσαν την Ελλάδα».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε το δρόμο της συνέπειας του διαλόγου, ο οποίος πέραν του γεγονότος ότι δεν μίκρυνε ούτε κατ ελάχιστον ούτε συζητήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο τη χώρα, τη μεγάλωσε ουσιαστικά» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Είναι ο πρωθυπουργός των ΑΟΖ με Αίγυπτο, Ιταλία, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, των Rafal, των Belharra, της αντίδρασης στον Έβρο και μέσα από το διάλογο με την Τουρκία, πέραν του ότι διατυπώνονται οι θέσεις πολλές φορές όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Δύσης, έχουμε καταφέρει πολλά. Για παράδειγμα, η συνεργασία στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και το γεγονός ότι μέσα σε έξι χρόνια έχουν μειωθεί 80 % οι μεταναστευτικές ροές, παρά την κρίση νοτίως της Κρήτης. Το γεγονός ότι είμαστε καλά με την Τουρκία. Βεβαίως, το γεγονός ότι έχουν εκμηδενιστεί οι παραβιάσεις στον εναέριο χώρο, το γεγονός ότι στην Ελλάδα έρχονται νόμιμοι τουρίστες κι όχι παράνομοι μετανάστες», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.