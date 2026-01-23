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Μητσοτάκης: Περισσότερα τα οφέλη από τα αρνητικά στη συμφωνία Mercosur
Πολιτική
11:16 - 23 Ιαν 2026

Μητσοτάκης: Περισσότερα τα οφέλη από τα αρνητικά στη συμφωνία Mercosur

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Euronews και αναφέρθηκε ασφαλώς στις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και στη συμφωνία Mercosur που προκαλεί αναταράξεις σε Ελλάδα και ΕΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε αρχικά για τη Σύνοδο Κορυφής και για το αν υπάρχει κόπωση από τη στάση του Τραμπ: «Εγινε μια πολύ καλή συζήτηση, παρά την ανησυχία για την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει δράση. Η διατλαντική σχέση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και πρέπει να τη διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά είναι καλό που ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε σαφές ότι επιθυμεί αποκλιμάκωση στη Γροιλανδία. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό που η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη, με μια εξαίρεση -αυτή της Ουγγαρίας- για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σχολίασε τη στάση της Ουγγαρίας, λέγοντας πως είναι κάτι που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο και δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά βρέθηκε τρόπος να παρακαμφθεί το πρόβλημα.

Σε ό,τι αφορά στη στάση τήρησε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στην άτυπη σύνοδο κορυφής, σχολιάζοντας πως πρόκειται για χάσιμο χρόνου, ο πρωθυπουργός ήταν σαφής: «μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που είπαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να λύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Πρέπει όλοι να είμαστε εγκάρδιοι και με σεβασμό. Κι αυτό ισχύει και για τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στις δηλώσεις του Αντόνιο Κόστα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς σε αυτές τις συζητήσεις και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μόνοι μας, χωρίς συμβούλους, χωρίς τηλέφωνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς συμπεράσματα, κάτι που διευκολύνει το να είμαστε πιο ανοιχτοί και κατά περίπτωση πιο ωμοί στην έκφραση των απόψεών μας».

Συμβούλιο Ειρήνης

Για το Συμβούλιο Ειρήνης που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, αλλά πρόσθεσε πως πρέπει να βρεθεί τρόπους να συμμετάσχουν σε αυτό και ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα:

«Αυτό που ανακοινώθηκε από τον Τραμπ υπερβαίνει τη θητεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι πολύ σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή Ντόναλντ Τραμπ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το να πάμε προς τα εμπρός σε ό,τι έχει παγιωθεί είναι κάτι στο οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Όμως θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας σε σχέση με τη Γάζα. Αν υπάρχει ένας τρόπος και μπορούμε να δουλέψουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά μόνο για τη Γάζα και μόνο και μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν ιδιαιτέρως ευτυχής να βρει μια συναίνεση για να το πράξει. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτό που έχει ήδη παρουσιαστεί ως τώρα, αλλά οφείλουμε να εργαστούμε και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή παρουσία σε σχέση με το μέλλον της Γάζας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvu4wr6x58h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Mercosur

Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ρωτήθηκε και για τη συμφωνία Mercosur. Όπως τόνισε, υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα τα οποία υποστηρίζει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «υπάρχουν περισσότερα οφέλη από ό,τι αρνητικά σε αυτές τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες». Ανέφερε, μάλιστα, ότι η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στην Ινδία, τονίζοντας πως: «πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοούν το ελεύθερο εμπόριο».

Πείτε μας τη γνώμη σας

Εσείς θεωρείτε θετική για τους Έλληνες αγρότες και καταναλωτές τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur; Ψηφίστε ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 11:19
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