Κικίλιας: Η Πολιτεία στο πλευρό της οικογένειας του λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος 

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο στελέχους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός.

Θεσμική μέριμνα για το ανήλικο παιδί του 53χρονου

Ακόμη, σημείωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος, επισημαίνοντας πως έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να υπάρξει θεσμική μέριμνα για το ανήλικο παιδί του 53χρονου αξιωματικού.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί ο φάκελος για τα περαιτέρω» σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Υπογράμμισε, επίσης, την αυταπάρνηση του λιμενικού σώματος λέγοντας ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την Πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».