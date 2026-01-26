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Χατζηδάκης: Αναβάλλεται η κοπή της πίτας λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα
Πολιτική
11:14 - 26 Ιαν 2026

Χατζηδάκης: Αναβάλλεται η κοπή της πίτας λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε σήμερα (26/1) πως δεν θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας στο γραφείο του, όπως ήταν προγραμματισμένο.  

Ο λόγος για αυτό, η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, λόγω της οποία 4 εργαζόμενες έχουν χάσει τη ζωή τους και μία ακόμη αγνοείται.

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων κα τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των τραυματιών και της αγνοούμενης.

Πιο αναλυτικά, έγραψε:

«Αναβάλλεται, λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα, η προγραμματισμένη για σήμερα κοπή πίτας του γραφείου μου.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των τραυματιών και της αγνοούμενης.»

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