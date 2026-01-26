Χατζηδάκης: Αναβάλλεται η κοπή της πίτας λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα

Ο λόγος για αυτό, η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, λόγω της οποία 4 εργαζόμενες έχουν χάσει τη ζωή τους και μία ακόμη αγνοείται.
Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων κα τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των τραυματιών και της αγνοούμενης.
Πιο αναλυτικά, έγραψε:
«Αναβάλλεται, λόγω του δυστυχήματος στα Τρίκαλα, η προγραμματισμένη για σήμερα κοπή πίτας του γραφείου μου.
Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των τραυματιών και της αγνοούμενης.»