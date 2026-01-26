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Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές και μία αγνοούμενη
Ειδήσεις
12:44 - 26 Ιαν 2026

Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές και μία αγνοούμενη

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) σε εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα. Δυστυχώς, εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων εργαζομένων που αγνοούνταν, ενώ μία ακόμα αναζητείται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. στο κέντρο του εργοστασίου και την ώρα που ξέσπασε 13 άτομα βρίσκονταν στον χώρο. Οι Αρχές αναζητούσαν αρχικά 5 εργαζόμενες και λίγο πριν από τις εννιά το πρωί έγινε γνωστό πως εντόπισαν τρεις σορούς. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μία τέταρτη σορό, ενώ αγνοείται ακόμα μία εργαζόμενη.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ πως «στο νοσοκομείο Τρικάλων έχουν μεταφερθεί 6 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους, έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι αγνοούμενοι που τους ψάχνουν οι Αρχές».

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Στο σημείο έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

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Η Βιολάντα εμφανίζει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, μέσω συνεργασιών με διανομείς σε περισσότερες από 30 χώρες, αλλά και μέσω μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου, τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε περισσότερα από 6.500 σημεία πώλησης διεθνώς. Συνολικά, η παρουσία της εκτείνεται σε 40 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

Επενδύσεις και νέα μονάδα στη Λάρισα

Σημαντική ώθηση στην παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας έδωσαν οι επενδύσεις των τελευταίων ετών. Το 2022 τέθηκε σε λειτουργία στη Λάρισα το πρώτο εργοστάσιο μπισκότων χωρίς καμινάδα παγκοσμίως, επένδυση ύψους 4,2 εκατ. ευρώ. Σε πλήρη ανάπτυξη, η μονάδα μπορεί να παράγει έως 2.500 τόνους μπισκότων ετησίως, μεταξύ των οποίων Πτι Μπερ, Digestive, Cookies Full 45 και μπισκότα με τρία υλικά.

Παράλληλα, η Βιολάντα διαθέτει τρία κέντρα διανομής, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, από τον Έβρο έως την Κρήτη.

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων και νέες προτάσεις

Στο πεδίο των προϊόντων, η εταιρεία εμπλουτίζει διαρκώς το χαρτοφυλάκιό της. Νεότερη διατροφική πρόταση αποτελούν τα μπισκότα Ζέας, με βασικό συστατικό το ελληνικό δημητριακό Ζέα, το οποίο προμηθεύεται αποκλειστικά από τους Μύλους Αντωνόπουλου στη Θεσσαλία. Τα μπισκότα κυκλοφορούν σε τρεις γεύσεις (μέλι, χαρούπι, πορτοκάλι & καρότο) και διατίθενται σε συσκευασία μερίδας.

Στα τέλη του 2023, η Βιολάντα παρουσίασε τα Βιολάντα Breakfast με δημητριακά σε πέντε γεύσεις, ενώ νωρίτερα είχε λανσάρει ρυζομπισκότα σε δύο εκδοχές, καθώς και τις γεμιστές μπάρες Proteino σε τρεις γεύσεις.

Από τα Τρίκαλα σε διεθνή παρουσία

Η Βιολάντα ιδρύθηκε το 2003 με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων. Η επιχειρηματική της πορεία ξεκίνησε από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα και εξελίχθηκε σταδιακά σε μια οργανωμένη βιομηχανική δραστηριότητα με έμφαση στην παραγωγή μπισκότων και αρτοσκευασμάτων.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο περίπου 200 προϊόντων και λειτουργεί τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια: το κεντρικό στα Τρίκαλα, τη μονάδα στη Λάρισα και το εργοστάσιο Vitafree. Παράλληλα, μέσω κέντρων διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εξυπηρετεί δεκάδες τοπικά δίκτυα και χιλιάδες σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 12:59
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