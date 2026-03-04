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Με επιστολική ψήφο για τους απόδημους οι επόμενες εθνικές εκλογές - Πέρασε με 201 «ναι»
Πολιτική
19:59 - 04 Μαρ 2026

Με επιστολική ψήφο για τους απόδημους οι επόμενες εθνικές εκλογές - Πέρασε με 201 «ναι»

Reporter.gr Newsroom
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Με επιστολική ψήφο θα συμμετέχουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού. Οι σχετικές διατάξεις του νομοσχέδιου του υπουργείου Εσωτερικών στηρίχθηκαν από τουλάχιστον 200 βουλευτές και έτσι η απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διατάξεις για την επιστολική ψήφο ψηφίστηκαν από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, 32 του ΠΑΣΟΚ και από τους 13 ανεξάρτητους: Χ. Κατσιβαρδά, Σ. Χρηστίδου, Θ. Τζάκρη, Μ. Μπουρχάν, Γ. Ασπιώτη, Κ. Μάλαμα, Γ. Πούλου, Αθ. Λινού, Ευ. Αποστολάκη, Μ. Χουρδάκη, Κ. Φλώρο, Π. Παρασκευαϊδη και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε μόνο ορισμένες διατάξεις του Β’ Μέρους.

Το άρθρο 13 που περιγράφει τον σκοπό της επιστολικής έλαβε επιπλέον την στήριξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη και των 5 βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.

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