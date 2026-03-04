Με επιστολική ψήφο για τους απόδημους οι επόμενες εθνικές εκλογές - Πέρασε με 201 «ναι»

Με επιστολική ψήφο θα συμμετέχουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού. Οι σχετικές διατάξεις του νομοσχέδιου του υπουργείου Εσωτερικών στηρίχθηκαν από τουλάχιστον 200 βουλευτές και έτσι η απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διατάξεις για την επιστολική ψήφο ψηφίστηκαν από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, 32 του ΠΑΣΟΚ και από τους 13 ανεξάρτητους: Χ. Κατσιβαρδά, Σ. Χρηστίδου, Θ. Τζάκρη, Μ. Μπουρχάν, Γ. Ασπιώτη, Κ. Μάλαμα, Γ. Πούλου, Αθ. Λινού, Ευ. Αποστολάκη, Μ. Χουρδάκη, Κ. Φλώρο, Π. Παρασκευαϊδη και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε μόνο ορισμένες διατάξεις του Β’ Μέρους.



Το άρθρο 13 που περιγράφει τον σκοπό της επιστολικής έλαβε επιπλέον την στήριξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη και των 5 βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας.