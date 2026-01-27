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Χρηστίδης: Η κυβέρνηση αδιαφορούσε, γεμάτη αλαζονεία, στις προειδοποιήσεις μας για τα εργατικά ατυχήματα
Πολιτική
11:47 - 27 Ιαν 2026

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση αδιαφορούσε, γεμάτη αλαζονεία, στις προειδοποιήσεις μας για τα εργατικά ατυχήματα

Reporter.gr Newsroom
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Τα εργασιακά ζητήματα έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα στη δημόσια συζήτηση, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΟΣΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ERTNEWS και την εκπομπή “Συνδέσεις”, εκφράζοντας τη λύπη του για την τραγωδία στη βιομηχανία “Βιολάντα” στα Τρίκαλα και τον θάνατο πέντε γυναικών.

Υπενθύμισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα εργασιακά νομοσχέδια που έχει φέρει η κυβέρνηση της ΝΔ, εγκαλώντας την εκ νέου ότι «οι 13 ώρες εργασίας, συν μία ώρα να πας στη δουλειά και μια ώρα να γυρίσεις από τη δουλειά, είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη για τον άνθρωπο, που αποτυπώνεται στην καθημερινότητά του, στην ψυχική του υγεία, στο δημογραφικό, στο ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που - όπως είπε - δεν καταγράφονται.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχει καταγραφεί ούτε μία επαγγελματική ασθένεια, όχι γιατί δεν έχουμε επαγγελματικές ασθένειες, αλλά γιατί δεν καταγράφονται. Χαρακτηριστικό, επίσης, παράδειγμα της λανθασμένης καταγραφής εργατικών ατυχημάτων είναι το περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι, με τον ηχολήπτη που τελείωσε τη μια συναυλία, φόρτωσε τα πράγματα στο αυτοκίνητο, πήγε στην Πρέβεζα για άλλη συναυλία και στον δρόμο δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκε. Αυτό καταγράφηκε ως τροχαίο και όχι ως εργατικό ατύχημα», σημείωσε.

Ο Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε ότι το μείζον για τους πολιτικούς είναι να ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και όχι να κάνουν γενικές συζητήσεις, όπως «τι είναι κεντροαριστερά, τι είναι κεντροδεξιά, τι γινόταν πριν από 20 χρόνια, τι γινόταν πριν από 40 χρόνια. Η κυβέρνηση θα πει κάτι για την αύξηση του κόστους ζωής στην Ελλάδα; Σας δείχνω εδώ στοιχεία της Eurostat. Άλλα στοιχεία της ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τις υπερωρίες στην εργασία. Για όλα αυτά θα πουν κάτι;»

Τόνισε, δε, πως για το ΠΑΣΟΚ στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. «Τον τρόπο με τον οποίο θα το καταγράψουμε αυτό στο συνέδριο, το οποίο έχουμε μπροστά μας, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Εδώ πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και νομίζω ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη μιας σημαντικής πολιτικής αλλαγής», πρόσθεσε.


Κατέληξε, εξαπολύοντας “πυρά” στην κυβέρνηση για το ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι οποίες στη χώρα μας «είναι κάτω από το 30%, ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία κάνει λόγο για τουλάχιστον 80%. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά επτά χρόνια και δεν έχει φέρει αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο».

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