Στάση αναμονής στο ΠΑΣΟΚ για την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές

Ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, συνομιλώντας το πρωί της Τρίτης με τον Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, σημείωσε με φόντο την έναρξη διαβούλευσης για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και στις εθνικές εκλογές πως το ΠΑΣΟΚ αναμένει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

«Προφανώς πρέπει να αποτυπώνει πολιτικούς συσχετισμούς. Άρα οι Έλληνες του εξωτερικού δεν πρέπει να ψηφίζουν παραδείγματος χάριν με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως ακούστηκε. Δεν ξέρω αν αυτό θα προβλέπει το νομοσχέδιο, το αναφέρω ως παράδειγμα. Είμαστε ανοιχτοί να τα συζητήσουμε, να διορθωθούν ενδεχομένως κάποιες αδυναμίες που υπήρχαν. Το βασικό είναι να δώσουμε τον λόγο και να διευκολύνουμε τους πολίτες, οι οποίοι λείπουν πολλά χρόνια στο εξωτερικό» σχολίασε.

Ερχόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Σπυρόπουλος τόνισε ότι «σχεδόν το 75% της κοινωνίας θεωρεί ότι στους βασικούς πυλώνες -στη στέγαση, στο κοινωνικό κράτος, στην ακρίβεια και το κόστος ζωής - η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει και αναζητά κάτι διαφορετικό».

«Είμαστε νομίζω στην κρισιμότερη στιγμή αυτής της προσπάθειας, που είναι σχεδόν ο τελευταίος χρόνος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όπου εκεί οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν. Συνομιλώντας με τους πολίτες, θεωρώ ότι περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή ιστορικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που είναι αναποφάσιστο. Ή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αυτή τη στιγμή μπορεί να επιλέγει δημοσκοπικά κάποιο κόμμα αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα διατηρήσει αυτήν την επιλογή και όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Άρα μιλάμε για ένα ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό, το οποίο μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή» πρόσθεσε.

Σχετικά με την πρόταση συνεδριακού ψηφίσματος μετεκλογικών συνεργασιών , απάντησε: «Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε κυβέρνηση και να φύγει η Νέα Δημοκρατία, είναι να μπορέσει ένα άλλο κόμμα να την κερδίσει στις εθνικές εκλογές έστω και με μια ψήφο. Άρα, λοιπόν, αντί να συζητούμε με ποιους να πάμε και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, το πιο σημαντικό και το μείζον, είναι να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι αξίζει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, με το πρόγραμμά του, με τις θέσεις του, με τους ανθρώπους που θα κληθούν να διαχειριστούν αυτό το πρόγραμμα. Ξεκινάμε με αυτό. Και στη συνέχεια, εφόσον αποτυπωθεί το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, εφόσον ξέρουμε τα ποσοστά των κομμάτων, μετά θα κάνουμε μια κουβέντα βάσει προγράμματος για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και πού στον κόσμο κύριε Τσίμα, ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα λέει πριν τις εκλογές με ποιον θα πάμε και με ποιον όχι. Και ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχουν παρερμηνείες. Από τον Πρόεδρο ως το τελευταίο στέλεχος λέμε ότι η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή να συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θέλουμε πολιτική αλλαγή και το πρόγραμμά μας δεν συμπίπτει με αυτό το οποίο εφαρμόστηκε τα τελευταία 7 χρόνια, ή θέλει να εφαρμόσει την επόμενη μέρα η Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν ανοίξουμε μια συζήτηση για ποιον δεν θέλουμε να πάμε, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι –εννοώ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ-, οι οποίοι θα πουν ότι δεν θέλουμε να πάμε με τον κύριο Τσίμα, δεν θέλουμε να πάμε με το τρίτο ή το τέταρτο κόμμα. Και έτσι θα μεταφέρουμε μια συζήτηση από το γιατί πρέπει να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ, με το ποιους δεν θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι για μένα πολιτικό λάθος. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αυτόνομη πορεία, η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν. Έχει μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και το λέει καθαρά ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι στην κυβέρνηση».