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Πηγές ΝΔ για Κωνσταντοπούλου: Μονόδρομος η παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας
Πολιτική
16:53 - 27 Ιαν 2026

Πηγές ΝΔ για Κωνσταντοπούλου: Μονόδρομος η παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Reporter.gr Newsroom
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«Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Γεώργιου Καρασμάνη καθιστώντας μονόδρομο την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν: «Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλου για συμμόρφωση τόσο στην τήρηση των χρόνων όσο αλλά και σε συστάσεις για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της, σήμερα το ποτήρι ξεχείλισε. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ίχνος ντροπής αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ ”συμπλεγματικά υποκείμενα” ενώ απευθυνόμενη προς τον αδελφό τού ήρωα των Ιμίων, βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο τον κάλεσε να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ιμια!».

Όπως σημειώνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος: «Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε ότι δεν ήταν δυνατόν να ακούγεται τέτοια προσβολή, λίγες μέρες πριν την επέτειο των 30 χρόνων από το δυστύχημα των Ιμίων: ”Ήταν μία προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα αλλά και μια ξεκάθαρη αντεθνική συμπεριφορά” επισήμανε ο κ. Λαζαρίδης παραθέτοντας σειρά παραδειγμάτων από την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου όπως ήταν η πρόσφατη σεξιστική επίθεση κατά της αντιπροέδρου της Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί κατά του προέδρου Ανδρέα Νικολακόπουλου, λέγοντας ”οι άντρες οι νταήδες που κλείνουν τα μικρόφωνα γιατί τώρα μιλάνε αυτοί”, σχόλια όπως ”εγκληματική οργάνωση” αναφερόμενη στην κυβέρνηση».

«Η Νέα Δημοκρατία», τονίζουν οι ίδιες πηγές «δεν μπορεί να επιδείξει άλλη ανοχή απέναντι σε αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και παραπέμπει την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας βάσει του άρθρου 80 για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά».

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