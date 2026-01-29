Καλαφάτης: Η ΔΕΘ αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας

O Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, συναντήθηκε σήμερα με τον νέο Πρόεδρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης - HELEXPO Χρήστο Τσεντεμεΐδη.

Στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης ήταν η ανάπλαση της ΔΕΘ, ο ρόλος της στη διεθνή εκθεσιακή αγορά και η συμβολή της καινοτομίας στην αναπτυξιακή της πορεία.

«Η ΔΕΘ που συμπλήρωσε ήδη έναν αιώνα παρουσίας και συμβολής στην οικονομία και την κοινωνία, αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας μας, που εκτός των άλλων, έχει μια ξεχωριστή συναισθηματική σύνδεση με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Καθρεπτίζει την Ελλάδα που αλλάζει, που δυναμώνει, που προοδεύει και ισχυροποιεί τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.