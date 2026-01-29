Η ΝΔ... γκριζάρει το ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια, ενώ ο Ερντογάν βγάζει Navtex στο Αιγαίο

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα κόμματα με αφορμή την επέτειο της κρίσης των Ιμίων, σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα φορτισμένη για τα ελληνοτουρκικά. Η ένταση εκδηλώνεται ενώ πλησιάζει η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία για τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο την επανεκκίνηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μετά από πολύμηνες αναβολές. Την ίδια στιγμή, η αυξημένη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο εντείνει τις ανησυχίες για διατάραξη των λεγόμενων «ήρεμων νερών».

Κατηγορίες Λαζαρίδη στη Βουλή για «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο με ευθύνη… Σημίτη

Η ένταση πυροδοτήθηκε κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την επέτειο των Ιμίων, με επίκεντρο τη σύγκρουση ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Χρηστίδη. Αφορμή στάθηκαν οι αναφορές περί «γκριζαρίσματος» των Ιμίων.

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την τοποθέτηση του Δημήτρη Νατσιού, ο οποίος χαρακτήρισε τα Ίμια «μεγάλη εθνική ήττα», υποστηρίζοντας ότι η ελληνική σημαία δεν αποκαταστάθηκε ποτέ στη βραχονησίδα και κατηγορώντας διαχρονικά τις κυβερνήσεις για πολιτική «ήρεμων νερών», την ώρα που –όπως είπε– η Τουρκία κλιμακώνει τις αμφισβητήσεις της.

Απαντώντας, ο κ. Λαζαρίδης χαρακτήρισε την κυβέρνηση Σημίτη «τραγική, μοιραία και άβουλη», υποστηρίζοντας ότι οι χειρισμοί της κρίσης άνοιξαν τον δρόμο για την τουρκική θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και αφηγήματα όπως η «γαλάζια πατρίδα».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Παύλου Χρηστίδη, ο οποίος κάλεσε τον βουλευτή της ΝΔ να ανακαλέσει άμεσα, τονίζοντας ότι τα Ίμια αποτελούν αδιαμφισβήτητη ελληνική επικράτεια και ότι τέτοιες διατυπώσεις είναι εθνικά επικίνδυνες και διχαστικές. Ο κ. Λαζαρίδης, ωστόσο, επέμεινε στους ισχυρισμούς του, με αποτέλεσμα την περαιτέρω όξυνση της αντιπαράθεσης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά την απομάκρυνση του κ. Λαζαρίδη από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.

Στην κόντρα παρενέβη και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, με την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νέα Αριστερά να καταγγέλλουν πατριδοκάπηλη και λαϊκιστική ρητορική που, όπως σημείωσαν, οδηγεί τη συζήτηση σε επικίνδυνα μονοπάτια. Μάλιστα η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε στη Βουλή να ανοίξει ο φάκελος για την υπόθεση των Ιμίων.

Αποστάσεις από Γεραπετρίτη

Αποστάσεις από την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη πήρε με δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.



Ερωτηθείς σχετικά από την ΕΡΤ για τις δηλώσεις στη Βουλή περί γκρίζων ζωνών, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε: «Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση».

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Συνέχεια στην κόντρα

Η πολιτική σύγκρουση συνεχίστηκε την Πέμπτη (29/1) με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης και να απαντήσει στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ουδέποτε αναγνώρισε τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών», χαρακτηρίζοντάς τη ανυπόστατη και αντίθετη στο Διεθνές Δίκαιο, και τόνισε ότι αυτή παραμένει η πάγια εθνική θέση, όπως έχει διατυπωθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων με τον Μακάριο Λαζαρίδη, κάνοντας λόγο για παραποίηση και αποσπασματική παρουσίαση των δηλώσεών του, ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να μετατοπίσει τις ευθύνες για τους χειρισμούς της κρίσης των Ιμίων.

Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε με νέα, ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά κατά του κ. Μαρινάκη, τον οποίο κατηγορεί ότι καλύπτει πολιτικά τον κ. Λαζαρίδη. Υποστηρίζει ότι, σε μια περίοδο αυξημένης τουρκικής προκλητικότητας, η κυβέρνηση ανοίγει επικίνδυνα ζητήματα περί «γκρίζων ζωνών», δίνοντας επιχειρήματα στην Άγκυρα, και θέτει ευθέως το ερώτημα γιατί ο υπουργός Εξωτερικών αισθάνθηκε την ανάγκη να παρέμβει δημόσια, εφόσον –όπως λέει η κυβέρνηση– οι δηλώσεις Λαζαρίδη έχουν διαστρεβλωθεί.

Η NAVTEX της Τουρκίας και οι νέες αιχμές

Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστίθεται και η νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο επανήλθε με αυστηρό μήνυμα για τις ελληνικές δραστηριότητες στο Αιγαίο. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι NAVTEX που εκδίδει ισχύουν επ’ αόριστον και όχι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, απορρίπτοντας σχετικά δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου.

Παράλληλα, αξιώνει όλες οι ερευνητικές και ναυτικές δραστηριότητες στο Αιγαίο να συντονίζονται με την Τουρκία, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, ενώ επαναφέρει το ζήτημα του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος ορισμένων νησιών. Διαμηνύει, τέλος, ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να «καθιστούν ανενεργές» μονομερείς ενέργειες που, κατά την Άγκυρα, παραβιάζουν τα τουρκικά δικαιώματα.

Το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών και η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό αυξανόμενης έντασης στα ελληνοτουρκικά, καθώς πλησιάζει η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο είχε αναβληθεί με υπαιτιότητα της τουρκικής πλευράς. Αναλυτές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι δεν αναμένεται ιδιαίτερη προόδος, καθώς αμφότερα τα κράτη εισέρχονται σταδιακά σε προεκλογική περίοδο.

Η Αθήνα επιμένει ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ενώ η Άγκυρα συνεχίζει να θέτει ευρύτερη ατζέντα. Νέα κόκκινη γραμμή για την ελληνική πλευρά αποτελεί η μη αποδοχή συμμετοχής της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, όσο παραμένει σε ισχύ το casus belli.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς ο ρόλος της Τουρκίας έχει αναβαθμιστεί διεθνώς, τόσο στον αμυντικό τομέα όσο και ως διαμεσολαβητικός παράγοντας σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι την Άγκυρα απαραίτητη για το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας. Ταυτόχρονα η Τουρκία συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για το αν οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τη ρητορική ένταση ή αν τα «ήρεμα νερά» θα δοκιμαστούν εκ νέου.

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