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Μαρινάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Ζητούμενο η μέγιστη δυνατή συναίνεση – Ιστορική στιγμή για τα κόμματα
Πολιτική
13:08 - 02 Φεβ 2026

Μαρινάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Ζητούμενο η μέγιστη δυνατή συναίνεση – Ιστορική στιγμή για τα κόμματα

Reporter.gr Newsroom
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Για «εμβληματική περίοδο» που «θα οδηγήσει σε ένα νέο σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης» και «θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών», έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, Δευτέρα (2/2), αναφερόμενος στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.  

Τόνισε, δε, ότι είναι «υποχρέωση όλων των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας να συμβάλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», στέλνοντας το μήνυμα πως για την κυβέρνηση διακύβευμα στην παρούσα φάση αποτελούν οι συνεργασίες.

Άλλωστε, λόγω του άρθρου 110 του Συντάγματος, χωρίς συναίνεση η διαδικασία αναπόφευκτα θα «κολλήσει», αφού ακόμη κι αν οι προς αναθεώρηση διατάξεις περάσουν από την πρώτη φάση της ψηφοφορίας λαμβάνοντας κατ’ ελάχιστον 151 θετικές ψήφους, θα είναι αδύνατο να περάσουν κι από τη δεύτερη με 180 υπέρ.

Ποιες αλλαγές είναι στο «τραπέζι»

Σκιαγραφώντας το περίγραμμα της κυβερνητικής πρότασης, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναθεώρηση του άρθρου 86, στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων».

Παράλληλα, όπως είπε, «ο πρωθυπουργός τόνισε πως η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να είναι γενναία και τολμηρή, να απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης δικλίδων που θα εγγυώνται τη δημοσιονομική ισορροπία. τη συνεπή κυβερνητική δράση αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων ώστε η χώρα να μην διολισθήσει ποτέ ξανά στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού».

«Όλα τα κόμματα θα δώσουν εξετάσεις»

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως πρόκειται για «κορυφαία διαδικασία που προφανώς δεν εξαντλείται στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά επεκτείνεται και στην επόμενη». Απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης σημείωσε: «Νομίζω ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και η κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αναμετρηθούν με την ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις ξεχωριστά ο καθένας και συνολικά το πολιτικό σύστημα στους πολίτες».

«Εμείς δεν θέλουμε μια διεκπεραιωτική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Ο πρωθυπουργός ως πρόεδρος της Ν.Δ. και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας – γιατί θυμίζω είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία όχι μια διαδικασία κυβερνητική – επιδιώκει μια Αναθεώρηση Συντάγματος με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση» πρόσθεσε.

Απηχώντας τη φιλοσοφία που διαπνέει τις επικείμενες αλλαγές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έριξε εκ νέου το «γάντι» στην αντιπολίτευση: «Το πρώτο είναι να μην επιτρέψουμε ξανά να βρεθεί η χώρα μας στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές, τους επόμενους εμπόρους ελπίδας και μαξιμαλιστές. Να μην επιτρέπεται να ψηφίζονται προϋπολογισμοί που εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά και παράγουν ελλείμματα. Το “δώσ’τα όλα” που ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘80 να μείνει μόνο μία άσχημη ανάμνηση που οδήγησε 650.000 νέους στο εξωτερικό. Αυτή είναι μία μεγάλη πολιτική μάχη, στην οποία κάθε κόμμα, ιδίως του κέντρου, θα αναμετρηθούν με την ιστορία. Είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι απέβαλαν τον κακό τους εαυτό, είτε δεν θα το στηρίξουν πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα» σημείωσε συγκεκριμένα.

Για τα άρθρα 86 και 16

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε και στο άρθρο 86, κάνοντας λόγο για «κορυφαία ευθύνη με όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια». «Δεν πρέπει να περνάει από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών η παραπομπή η μη ενός υπουργού, υφυπουργού στη Δικαιοσύνη. Όλα τα κράτη της Ε.Ε. έχουν μία ξεχωριστή διαδικασία, αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουν τα κόμματα μεταξύ τους» είπε.

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 16 εξέφρασε την ελπίδα «να μη χαθεί άλλη μία ευκαιρία, όπως χάθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ», αλλά «αυτή τη φορά να μη γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρξει η απαιτούμενη πλειοψηφία και να αλλάξει το άρθρο 16».

Αξιολόγηση στο Δημόσιο και μονιμότητα

Έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης στο Δημόσιο: «Είναι μία πολιτική μάχη όπου θα φανεί αν η Ελλάδα έχει πραγματικά το βλέμμα της στο 2030 ή αν είναι κολλημένο στο παρελθόν. Ήρθε η ώρα να δούμε το ζήτημα της αξιολόγησης στο Δημόσιο, να το συνδέσουμε με το Σύνταγμα και με τη συζήτηση περί μονιμότητας και όλοι μας θα αναμετρηθούμε με την ιστορία» ανέφερε.

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