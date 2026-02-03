Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Το χάος είναι ο ίδιος - Προκαλεί αστάθεια, ενώ μιλά για σταθερότητα

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αναρχία και αστάθεια, ενώ άφησε για ακόμη μία φορά ανοικτό το ενδεχόμενο νέων πολιτικών πρωτοβουλιών, χωρίς να αποκλείει τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Best, ο κ. Σαμαράς ήταν απολύτως αιχμηρός: «Το χάος είναι ο κύριος Μητσοτάκης», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντάς του την ευθύνη για τη σημερινή πολιτική κατάσταση.

Η Ελλάδα χρειάζεται νέα αρχή

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και έχει ανάγκη από μια «νέα αρχή», ασκώντας ταυτόχρονα σκληρή κριτική στη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατηγόρησε ότι έχει αποκοπεί από τη βάση και τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της.

«Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή είπα και λέω αλήθειες. Δεν κρύφτηκα ποτέ και δεν συμβιβάστηκα ποτέ για θέσεις και αξιώματα. Το μοναδικό μου κριτήριο ήταν και θα είναι πάντα η πατρίδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει με τη λογική όλοι εναντίον όλων, γιατί τότε οδηγούμαστε σε μια κοινωνική ζούγκλα».

Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα πολιτική προσπάθεια απαιτεί τη σαφή βούληση της κοινωνίας: «Η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Πρέπει να το θέλει και να το δείξει. Μια πραγματική αναγέννηση της πατρίδας απαιτεί κόπο, θυσίες, συνθέσεις και όχι διχασμό. Όλα τα υπόλοιπα τα σταθμίζω. Είμαι εδώ, μιλάω δημόσια και θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια».

Η ΝΔ δεν νιώθει τα προβλήματα του κόσμου

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχει χαθεί η «λαϊκή ψυχή» της παράταξης: «Έχει επέλθει ρήξη ανάμεσα στους Νεοδημοκράτες και το σημερινό κόμμα. Δεν νιώθουν τα προβλήματα του κόσμου», είπε, κάνοντας λόγο για «εκτεταμένη αίσθηση διαφθοράς» και «κατάχρηση εξουσίας» από την κυβέρνηση.

Κατηγόρησε, μάλιστα, το Μέγαρο Μαξίμου ότι προωθεί το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», επισημαίνοντας: «Δεν λένε “Νέα Δημοκρατία ή χάος”. Δεν τους νοιάζει ο κόσμος της παράταξης».

Επανερχόμενος, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «προκαλεί αστάθεια την ώρα που μιλά για σταθερότητα», ενώ, όπως είπε, «η χώρα χρειάζεται εθνικές συναινέσεις, κανονική πολιτική και κοινωνική ισορροπία».

Τεράστιο λάθος η συνάντηση με Ερντογάν αυτή τη στιγμή

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο κ. Σαμαράς και για τα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο λάθος» την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα.

«Πηγαίνει να συναντήσει τον Ερντογάν τη στιγμή που οι Τούρκοι ανακοινώνουν navtex στο Αιγαίο επ’ αόριστον. Αμφισβητείται στην πράξη η εθνική μας κυριαρχία κι εμείς υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας», είπε, κάνοντας λόγο για «διπλωματικό savoir vivre» και προσθέτοντας ότι «σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις».

Συνταγματική Αναθεώρηση και πολιτικός διχασμός

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική και στις πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ευθυγραμμιζόμενος με τη χθεσινή αιχμηρή παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για επικοινωνιακή εκμετάλλευση του θέματος και χαρακτήρισε «απολύτως διχαστικό» τον τρόπο με τον οποίο άνοιξε τη συζήτηση.

Με την κυρία Καρυστιανού μας ενώνει ο πόνος της απώλειας

Τέλος, ο κ. Σαμαράς κράτησε σαφείς αποστάσεις από την κ. Καρυστιανού, δηλώνοντας:

«Η κυρία Καρυστιανού έχει τα ίδια πολιτικά δικαιώματα με κάθε Έλληνα. Αυτό που μας ενώνει είναι ο πόνος της απώλειας. Όμως αυτό δεν είναι πολιτική,– είναι προσωπική υπόθεση».