Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών - Απώλειες άνω του 2% για τον τραπεζικό κλάδο

Με τους πωλητές να επανέρχονται από το μεσημέρι και μετά, κυρίως σε τραπεζικές μετοχές, ο ΓΔ έκλεισε τελικά την Πέμπτη (5/2) στις 2366 μονάδες με απώλειες -1,69%.

Συγκριτικά χαμηλότερος ο τζίρος στα 320 εκ. με τις καλύτερες επιδόσεις σε ΛΑΜΔΑ +1,6% (μετά και την ανακοίνωση για πώληση οικοπέδων συνολικής έκτασης 15 χιλιάδων τ.μ. με τίμημα 41,5 εκ. ευρώ που αναλογεί σε λογιστικοποιημένο κέρδος 29 εκ. ευρώ περίπου), σε ΔΑΑ +0,3% σε ιστορικό υψηλό μετά και τα θετικά στοιχεία επιβατικής κίνησης Ιανουαρίου (2 εκ. επιβάτες +8,6%), ΣΑΡ +0,7% και ΕΥΔΑΠ +1,2%, ενώ η ΜΠΕΛΑ -0,3% άντεξε στις πιέσεις με την επιβεβαίωση του guidance για το σύνολο έτους και την διανομή του έκτακτου μερίσματος 0,50 ευρώ/μετοχή στις 23/3.

Από τις εμπλεκόμενες στον ΒΟΑΚ εταιρίες ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,6%, METLEN -1,2% & AKTR +5,1% που μοιράστηκαν το σημαντικό αυτό έργο με ποσοστά 40/30/30 στην κατασκευή και 40/24/36 στην παραχώρηση και λειτουργία, μόνο η τελευταία ξεχώρισε ανοδικά σε νέο ιστορικό υψηλό.

Πτωτικά οι τράπεζες με ΑΛΦΑ -2,9%, ΠΕΙΡ -3,3%, ΕΥΡΩΒ -3,5 αλλά και οι ΔΕΗ -3,7% , ΟΤΕ -1,1%, ΕΛΧΑ -2,9%, ΒΙΟ -2,4% ΟΠΑΠ -1,6%, ΑΡΑΙΓ -1,6%. Παρόμοια εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΑΒΑΞ +0,2%, ΚΡΙ +2,4% και ΑΛΜΥ +0,7% να ξεχωρίζουν ανοδικά, ενώ στο κόκκινο τα κλεισίματα για ΑΔΜΗΕ -1,3% παρά την θετική έκθεση της Eurobank Equities με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 3,66, ΟΤΟΕΛ -2,7%, ΛΑΒΙ -5,5%, NOVAL -3.2%, ΠΡΟΝΤΕΑ -2,5%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ -2,5%, DIMAND -1.1% και ΠΡΟΦ -1,1%.

Κινητικότητα στην χαμηλή με ΔΟΜΙΚ +3,5%, ΦΑΙΣ +2,8% και ΠΑΠ +1,6% ανοδικά , με πτώση η ΜΟΤΟ -1,5% και QLCO -1,6%

Νέα έκδοση Ομολόγου αυτή την φορά από την ΕΤΕ ΑΤ1 ύψους 500 εκ. με μεγάλη υπερκάλυψη 8x και σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο στο 5,80% (από αρχικά εκτιμώμενο στο 6,375%).

Σε ό,τι αφορά στη σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, το όποιο κόστος αφορά κυρίως τους servicers και λιγότερο τις τράπεζες.

Πτωτικά σήμερα η Ευρώπη (ενδεικτικά IBEX -1%), παραμένει το volatility στα μέταλλα (ασήμι -7%) και στα κρυπτονομίσματα (bitcoin -3%), συνεχίζεται η διορθωτική κίνηση στις αμερικάνικες αγορές (S&P -1%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης