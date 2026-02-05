ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βασιλίσσης Σοφίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου
Ειδήσεις
17:26 - 05 Φεβ 2026

Βασιλίσσης Σοφίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 έως τις 15:00, καθώς και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 έως τις 10:00, θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου, στο ύψος του αριθμού 23 και στη συμβολή της με την οδό Ηροδότου, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Επιπλέον, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 έως τις 15:00, θα εφαρμοστούν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο σημείο όπου συμβάλλει με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ειδικότερα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα θα διακοπεί η δεύτερη λωρίδα από δεξιά, ενώ στο ρεύμα προς Κηφισιά θα κλείσει η δεξιά λωρίδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύο ενδιαφέροντα συνέδρια, για διαφορετικούς λόγους
Ανεμοδείκτης

Δύο ενδιαφέροντα συνέδρια, για διαφορετικούς λόγους

Σοβαρό τροχαίο στο ΒΟΑΚ: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες
Ειδήσεις

Σοβαρό τροχαίο στο ΒΟΑΚ: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες

Ο Τραμπ κάνει τον απολογισμό του – «Θα καταλήξω στον Παράδεισο»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ κάνει τον απολογισμό του – «Θα καταλήξω στον Παράδεισο»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ειδήσεις

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200
Ειδήσεις

Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200

Απάτη - μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν πάνω από 150.000 ευρώ από πολίτες παριστάνοντας λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ειδήσεις

Απάτη - μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν πάνω από 150.000 ευρώ από πολίτες παριστάνοντας λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

ΕΛΑΣ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας
Ειδήσεις

ΕΛΑΣ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ