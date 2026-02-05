Βασιλίσσης Σοφίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 έως τις 15:00, καθώς και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 έως τις 10:00, θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου, στο ύψος του αριθμού 23 και στη συμβολή της με την οδό Ηροδότου, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Επιπλέον, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 έως τις 15:00, θα εφαρμοστούν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο σημείο όπου συμβάλλει με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ειδικότερα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα θα διακοπεί η δεύτερη λωρίδα από δεξιά, ενώ στο ρεύμα προς Κηφισιά θα κλείσει η δεξιά λωρίδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση.