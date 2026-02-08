ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπανδρέου: Διαψεύδει κατηγορηματικά συνδέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Πολιτική
15:00 - 08 Φεβ 2026

Παπανδρέου: Διαψεύδει κατηγορηματικά συνδέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου διέψευσε την Κυριακή (8/2) κατηγορηματικά δημοσίευμα περί σύνδεσής του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καταγγέλλοντας παραπλανητικές αναφορές.

Η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού στο Facebook:

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.

Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.

Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή - ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά - όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit - επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.

Τέλος η λάσπη»!

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιαπωνία: Εκλογική ενίσχυση για το κυβερνών κόμμα, με φόντο τον πληθωρισμό και την οικονομική αβεβαιότητα
Ειδήσεις

Ιαπωνία: Εκλογική ενίσχυση για το κυβερνών κόμμα, με φόντο τον πληθωρισμό και την οικονομική αβεβαιότητα

Νέα επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Columbia Group η Χριστίνα Ορφανίδου
Επιχειρήσεις

Νέα επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Columbia Group η Χριστίνα Ορφανίδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της
Πολιτική

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο
Πολιτική

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ