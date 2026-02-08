Νέα επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Columbia Group η Χριστίνα Ορφανίδου
14:36 - 08 Φεβ 2026

Νέα επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Columbia Group η Χριστίνα Ορφανίδου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Επικεφαλής του τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης στον Όμιλο Columbia αναλαμβάνει η Χριστίνα Ορφανίδου, με αποστολή την προώθηση της αξιοποίησης τεχνολογιών AI στο σύνολο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η κυρία Ορφανίδου προέρχεται από τη Deloitte Κύπρου, όπου κατείχε τη θέση της Head of AI Services, και αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της στρατηγικής για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ροών εργασίας και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, όπως η μείωση του χρόνου παραγωγής εγγράφων και η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών, συμβάλλοντας στη συνολική παραγωγικότητα του οργανισμού.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται η δημιουργία εσωτερικής «AI factory», μέσω της οποίας θα αναπτύσσονται προσαρμοσμένες εφαρμογές σε συνεργασία με τις επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες, ώστε η τεχνολογία να ενσωματώνεται άμεσα στις ναυτιλιακές λειτουργίες.

Τα πρώτα έργα αναμένεται να αφορούν συστήματα διαχείρισης εσωτερικής γνώσης και αναβαθμισμένα εργαλεία κατανομής πληρωμάτων.

