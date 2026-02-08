Ιαπωνία: Εκλογική ενίσχυση για το κυβερνών κόμμα, με φόντο τον πληθωρισμό και την οικονομική αβεβαιότητα
14:43 - 08 Φεβ 2026

Ιαπωνία: Εκλογική ενίσχυση για το κυβερνών κόμμα, με φόντο τον πληθωρισμό και την οικονομική αβεβαιότητα

Το κυβερνών κόμμα της Ιαπωνίας, η Λιβερική Δημοκρατική (LDP), φαίνεται να ενίσχυσε την πλειοψηφία του στην Κάτω Βουλή, κερδίζοντας μεταξύ 274 και 328 από τις 465 έδρες, σύμφωνα με πρώιμη εκτίμηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, με τα μέσα Nikkei και Asahi Shimbun να εκτιμούν ότι η LDP και ο κυβερνητικός της εταίρος, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, θα εξασφαλίσουν πάνω από 300 έδρες. Παρά τις βαριές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές, οι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Πριν τη διάλυση της Βουλής, ο συνασπισμός LDP-JIP κατείχε 230 έδρες και με τη στήριξη τριών ανεξάρτητων, η κυβερνητική πλειοψηφία περιοριζόταν σε μόλις μία έδρα. Η πρωθυπουργός Σαναέ Τάκαϊτσι είχε διαλύσει την Κάτω Βουλή στις 23 Ιανουαρίου, σε κίνηση που θεωρήθηκε προσπάθεια να ενισχυθεί γρήγορα η θέση της κυβέρνησης αξιοποιώντας την υψηλή δημοφιλία της.

Οι δημοσκοπήσεις του Nippon.com δείχνουν ότι η Τάκαϊτσι παραμένει δημοφιλής ενόψει της εκλογής, αν και η υποστήριξή της έχει υποχωρήσει ελαφρά τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Ιανουάριο, μόλις μία δημοσκόπηση έδειξε ποσοστό υποστήριξης πάνω από 70%, έναντι τριών τον Δεκέμβριο, ενώ έξι έρευνες καταγράφουν ποσοστά γύρω στο 60%, από τέσσερις τον προηγούμενο μήνα.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σε ένα φόντο εντεινόμενων εντάσεων με την Κίνα και επίμονων ανησυχιών για την αδυναμία του γεν και τον πληθωρισμό. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει πληθωρισμό πάνω από τον στόχο της Τράπεζας της Ιαπωνίας για 45 συνεχόμενους μήνες, πτώση των πραγματικών μισθών για 11 συνεχόμενους μήνες το 2025 και σταθερή αποδυνάμωση του γεν, που έφτασε προσωρινά το 160 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Παρά το αδύναμο νόμισμα, που ωφελεί τους εξαγωγείς, η χώρα υφίσταται εισαγόμενο πληθωρισμό. Η Τάκαϊτσι είχε προτείνει προϋπολογισμό-ρεκόρ 783 δισ. δολαρίων για το νέο έτος, σε συνέχεια ενός πακέτου στήριξης 135 δισ. δολαρίων που εισήχθη πέρυσι για να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής.

