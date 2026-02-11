Χατζηδάκης: Επιταχύνεται η Ανάπλαση του Ελαιώνα – «Θα θυμίζει σε μικρογραφία το Ελληνικό»
Πολιτική
12:11 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η «σκυταλοδρομία» όσον αφορά τη συνεργασία κυβέρνησης – δημοτικής αρχής εξελίσσεται ομαλά για την Ανάπλαση της περιοχής του Ελαιώνα, μαζί με την ανέγερση του νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε:

«Χαίρομαι που η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών. Είναι κάτι που όλοι εργαζόμαστε συντονισμένα. Είναι και η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όπου η Κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση».

Στη συνέχεια, δε, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Μου ανέθεσε ο κ.Μητσοτάκης να συντονίσω το σχέδιο Ανάπλασης του Ελαιώνα. Δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εταιρίες και τη μεταφορά τους…»

Όσον αφορά, δε, το τελικό αποτέλεσμα μετά την ανάπλαση, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως: «Σε μικρογραφία θα θυμίζουν το Ελληνικό, θα πάρει τελείως διαφορετική μορφή η περιοχή».

«Να στείλω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή του Βοτανικού και Ελαιώνα», είπε ακόμη ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές… Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 12:42
