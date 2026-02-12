Απουσία της Ελλάδας από το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα – Ο λόγος
Πολιτική
11:28 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα αναμένεται να μην συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα που έχει προγραμματίσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί λόγω του επιβαρυμένου προγράμματός του. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, ενώ στις 18 και 19 Φεβρουαρίου έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο Νέο Δελχί. Σημειώνεται ότι ούτε ο Ινδός πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το «παρών» στο Συμβούλιο για τη Γάζα, με αποτέλεσμα να επιλεγεί η διατήρηση της συνάντησης των δύο ηγετών. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Αθήνα ρίχνει οριστικό «άκυρο» στην πρωτοβουλία Τραμπ, αλλά κερδίζει χρόνο να επεξεργαστεί τις κινήσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε εκ νέου πρόσκληση προς την Ελλάδα και την Κύπρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» σχετικά με τη Γάζα, προκαλώντας αμηχανία στις δύο χώρες. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η Αθήνα έλαβε την πρόσκληση για συνεδρίαση στην Ουάσινγκτον, εντός Φεβρουαρίου, με αντικείμενο την ανοικοδόμηση της Γάζας, και την εξέταζε.

Ο βασικός προβληματισμός της Αθήνας παραμένει ο κίνδυνος το «Συμβούλιο Ειρήνης» να εξελιχθεί σε μια παράλληλη δομή του ΟΗΕ, με αποτέλεσμα ορισμένες θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να βρεθούν ενδεχομένως στον αέρα. Η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει προ εβδομάδων ανοιχτή στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμοδιότητες του συμβουλίου θα περιοριστούν αποκλειστικά στη Γάζα. Ωστόσο υπάρχουν εικασίες ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιχειρήσει αιφνιδιαστικά να διευρύνει τις αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού. Σημειώνεται ότι Ιταλία και Πολωνία είναι μερικές από τις χώρες που έχουν αρνηθεί τη συμμετοχή τους.

Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη εξίσωση για την Αθήνα, καθώς επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες ανάμεσα στην αρνητική στάση των Ευρωπαίων και τις πιέσεις του Λευκού Οίκου. Σημειώνεται ότι το θέμα έχει συζητηθεί και ανάμεσα στους ΥΠΕΞ των δύο χωρών Γιώργο Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Κύπρος κλίνει προς αποδοχή της πρότασης Τραμπ.

