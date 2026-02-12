Ανδρουλάκης: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε. στον μέσο μισθό
Πολιτική
17:59 - 12 Φεβ 2026

Ανδρουλάκης: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε. στον μέσο μισθό

Reporter.gr Newsroom
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για διεύρυνση των ανισοτήτων και για πολιτικές που, όπως είπε, ευνοούν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ έχει συντελεστεί «αναδιανομή πλούτου εις βάρος της εργασίας και τελικά εις βάρος της κοινωνίας», κάνοντας λόγο για αύξηση των ανισοτήτων. «Αυτός είναι ο πολιτικός απολογισμός των πεπραγμένων σας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές επιλογές είναι «κομμένες και ραμμένες» με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με ισχυρά οικονομικά κέντρα.

Προτελευταία η Ελλάδα στους μισθούς στην ΕΕ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κατάσταση των μισθών, σημειώνοντας ότι το 2025 η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το μέσο μισθό, την ώρα που, όπως είπε, το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εμφανιστεί με «φιλεργατικό προσωπείο», υποστηρίζοντας πως «η υποβάθμιση που βιώνουν οι μισθωτοί είναι αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών επιλογών».

Η υπόθεση Παναγόπουλου και η στάση του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, τονίζοντας ότι το κόμμα του σέβεται διαχρονικά και αξιακά το τεκμήριο της αθωότητας και αφήνει τη Δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της.

Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο –όπως είπε– το ΠΑΣΟΚ όφειλε να στείλει σαφές μήνυμα και γι’ αυτό προχώρησε «ακαριαία» στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κ. Παναγόπουλου. Αντιπαρέβαλε τη στάση αυτή με την κυβερνητική πρακτική, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «εργαλειοποιεί το Σύνταγμα» ώστε να μην οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη υπουργοί που εμπλέκονται σε υποθέσεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Βουλή έγινε πλυντήριο ευθυνών

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τη Βουλή σε «πλυντήριο ευθυνών» και «τσίρκο», κάνοντας αναφορά σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Ειδικότερα, σχολίασε την κριτική που δέχθηκε το ΠΑΣΟΚ για την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ. Ανέφερε ότι ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε δημόσια, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη απόφαση, ενώ ο βουλευτής Σταύρος Κελέτσης χαρακτήρισε την κίνηση «υποκριτική». «Δεν είναι αυτό πολιτική γελοιότητα;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη ΝΔ για «επτά χρόνια αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας και πελατειακών σχέσεων που έχουν γίνει κανονικότητα».

Ερωτήματα για τα προγράμματα ανέργων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση σχετικά με προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων, ζητώντας αναλυτικές απαντήσεις:

  • Πόσα και ποια έργα υλοποιήθηκαν;
  • Ποιοι φορείς τα ανέλαβαν;
  • Ποιο ήταν το συνολικό κόστος;
  • Με ποιες διαδικασίες έγιναν οι αναθέσεις;
  • Πόσες απευθείας αναθέσεις πραγματοποιήθηκαν;
  • Ποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις διατυπώθηκαν από ευρωπαϊκά όργανα;
