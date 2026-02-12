Αποστολάκη: Στοχευμένη επιδίωξη της ΝΔ η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων
18:49 - 12 Φεβ 2026

Αποτέλεσμα αναγκαστικής συμμόρφωσης και ανεπαρκές σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας χαρακτήρισε η Μιλένα Αποστολάκη την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μιλώντας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.   

Η βουλευτής Βορείου Τομέα του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι στοχευμένη επιδίωξη των κυβερνήσεων της Ν.Δ. είναι η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, όπως καταδεικνύεται από το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, από τη διεύρυνση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και την επέκταση της υπερωριακής εργασίας με περιορισμένες εγγυήσεις σταθερότητας. Επεσήμανε ως αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης των συλλογικών συμβάσεων έναντι των ατομικών διαπραγματεύσεων την αντίφαση μεταξύ του χαμηλού επίπεδο μέσου μισθού και των υψηλότερων Ευρωπαϊκή Ένωση ωρών εργασίας

Τόνισε επίσης ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου στο έβδομο έτος της θητείας δεν αντανακλά την πολιτική βούληση της κυβέρνησης αλλά εντάσσεται στο δεσμευτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/2041 και το χαρακτήρισε «περιορισμένο και σκοπίμως ανεπαρκές σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας»

Η Μιλένα Αποστολάκη στάθηκε στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ με σκοπό την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και του κοινωνικού διαλόγου, αναφερόμενη στην επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στην κατάργηση του σχετικού αλγορίθμου, στην αποκατάσταση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία καθώς στην ολική εφαρμογή της μετενέργειας.

«Το σημερινό νομοσχέδιο δεν αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία, αλλά το αμάχητο τεκμήριο της βαθιά συντηρητικής σας αντίληψης που θεωρεί φυσιολογικούς αν όχι δίκαιους τους χαμηλούς μισθούς και την ανασφάλεια των εργαζομένων, αντί να αντιμετωπίζει την αξιοπρεπή αμοιβή και την ποιοτική εργασία ως πολιτικό χρέος και προϋπόθεση ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Για εσάς, η εργασία είναι αναγκαίο κόστος. Για εμάς, είναι αδιαπραγμάτευτη αξία», σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο κλείσιμο της ομιλίας της.

