Άλλος ένας υποψήφιος για τη δημιουργία κόμματος, ο Παύλος ντε Γκρες
08:55 - 13 Φεβ 2026

Άλλος ένας υποψήφιος για τη δημιουργία κόμματος, ο Παύλος ντε Γκρες

Reporter.gr Newsroom
Προστέθηκε και ο Παύλος ντε Γκρες (πρώην Γλύξμπουργκ) στη λίστα των υποψηφίων για τη δημιουργία κόμματος.

Μετά τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τη Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος ντε Γκρες δεν έκρυψε ότι αυτή η σκέψη «περνάει» από το μυαλό του.

Την απάντηση «πολλά περνάνε από το μυαλό μου» έδωσε συγκεκριμένα στο ερώτημα αν σκέφτεται να κάνει κόμμα, όπως έκανε στη Βουλγαρία ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Συμεών.

Έσπευσε βέβαια να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό, λέγοντας πως «η Δημοκρατία και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρα. Είμαστε στο 2026, η Δημοκρατία συνεχίζει δυνατά, δεν τίθεται καθόλου θέμα επιστροφής στη βασιλεία».

«Έχω πάρει υπηκοότητα και ζω με το όνομά μου μαζί σας, είμαι Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχω επιστρέψει. Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου δεν ζητώ να κάνω κάτι διαφορετικό» είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Πέμπτης.

Στην ερώτηση, δε, για το παράδειγμα του κόμματος του τελευταίου βασιλιά της Βουλγαρίας, Συμεών, που κέρδισε εκλογές, ο Παύλος ντε Γκρες είπε «πολλά περνάνε από το μυαλό μου, με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ, η ζωή μου έχει αλλάξει λόγω της πολιτικής, σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική αλλά δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι μια τέχνη που λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνία, εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους να βοηθήσω την κοινωνία».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 12:21
