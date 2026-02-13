Συνεργάτες Στουρνάρα για Τσίπρα: Ήθελαν να βάλουν χέρι στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων

Συνεργάτες του κ. Στουρνάρα απαντώντας σε σχόλια της πλευράς Τσίπρα το απόγευμα της Παρασκευής, σημειώνουν: «Για την ταμπακιέρα, κουβέντα. Ούτε για την Τράπεζα Αττικής, ούτε για τη Novartis. Αντί για απαντήσεις, επιθέσεις στη σύζυγο του Διοικητή. Μόνο που εκείνη στάθηκε γρανίτης: άντεξε! τα ψέματα κατέρρευσαν και η σκευωρία έσπασε με κρότο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποκαλύφθηκε πως τότε ήθελαν να βάλουν χέρι και στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων — το είπε ο Παύλος Πολάκης, που σήμερα οδύρεται επειδή τους σταμάτησε ο Γιάννης Στουρνάρας. Αυτοί είστε!”
Ο κ. Στουρνάρας έκανε λόγο για περίοδο έντονης πίεσης και υψηλών τόνων, διευκρινίζοντας ότι η σύγκρουση δεν είχε προσωπικό υπόβαθρο, αλλά αφορούσε τη διαφύλαξη της θεσμικής ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και την τήρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων. Όπως ανέφερε, η διαφωνία κορυφώθηκε όταν τέθηκαν ζητήματα ελέγχων και χειρισμών στην Τράπεζα Αττικής, με την Τράπεζα της Ελλάδος να επιμένει , κατά τον ίδιο, σε διαδικασίες που κρίνονταν αναγκαίες για την προστασία των καταθέσεων και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στην τελευταία του απάντηση λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι ο Γιάννης Στουρνάρας θα ταίριαζε περισσότερο στον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου της «Ομάδας Αλήθειας» παρά σε εκείνον του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.