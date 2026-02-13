Συνεργάτες Στουρνάρα για Τσίπρα: Ήθελαν να βάλουν χέρι στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων
18:40 - 13 Φεβ 2026

Στην έντονη αντιπαράθεση που είχε με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την υπόθεση της Τράπεζα Αττικής αναφέρθηκε εκτενώς ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας, περιγράφοντας μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της θητείας του.

Συνεργάτες του κ. Στουρνάρα απαντώντας σε σχόλια της πλευράς Τσίπρα το απόγευμα της Παρασκευής, σημειώνουν: «Για την ταμπακιέρα, κουβέντα. Ούτε για την Τράπεζα Αττικής, ούτε για τη Novartis. Αντί για απαντήσεις, επιθέσεις στη σύζυγο του Διοικητή. Μόνο που εκείνη στάθηκε γρανίτης: άντεξε! τα ψέματα κατέρρευσαν και η σκευωρία έσπασε με κρότο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποκαλύφθηκε πως τότε ήθελαν να βάλουν χέρι και στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων — το είπε ο Παύλος Πολάκης, που σήμερα οδύρεται επειδή τους σταμάτησε ο Γιάννης Στουρνάρας. Αυτοί είστε!”

Ο κ. Στουρνάρας έκανε λόγο για περίοδο έντονης πίεσης και υψηλών τόνων, διευκρινίζοντας ότι η σύγκρουση δεν είχε προσωπικό υπόβαθρο, αλλά αφορούσε τη διαφύλαξη της θεσμικής ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και την τήρηση των ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων. Όπως ανέφερε, η διαφωνία κορυφώθηκε όταν τέθηκαν ζητήματα ελέγχων και χειρισμών στην Τράπεζα Αττικής, με την Τράπεζα της Ελλάδος να επιμένει , κατά τον ίδιο, σε διαδικασίες που κρίνονταν αναγκαίες για την προστασία των καταθέσεων και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην τελευταία του απάντηση λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι ο Γιάννης Στουρνάρας θα ταίριαζε περισσότερο στον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου της «Ομάδας Αλήθειας» παρά σε εκείνον του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

