Δένδιας από Κομοτηνή: Εδώ στην Θράκη η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτά μια άλλη σημασία
Πολιτική
14:15 - 14 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου την έδρα της XXI Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙ ΤΘΤ) στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Κατά την επίσκεψη, στην οποία παρέστη ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες της Ταξιαρχίας, καθώς και για την παρεχόμενη εκπαίδευση στο προσωπικό του Σχηματισμού.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε:

«Θα ήθελα καταρχάς να πω, ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα που βρίσκομαι εδώ στην Κομοτηνή στην έδρα της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. Σε έναν γεωγραφικό χώρο που σηματοδοτεί τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά και βεβαίως, τα ανατολικά σύνορα της Πατρίδας μας.

Ξέρετε, εδώ στην Θράκη η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποκτά μια άλλη σημασία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.

Θα ήθελα όμως, να κάνω μια ειδική αναφορά πέρα από τα Στελέχη μας, στις οικογένειες τους.

Διότι για εμάς και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η διασφάλιση των καλυτέρων δυνατών όρων ζωής στις οικογένειες των στελεχών μας, όπως επίσης και αναγνώριση του γεγονότος ότι η στήριξη των Στελεχών μας από τις οικογένειες τους εδώ στις ακριτικές περιοχές, εδώ στη Θράκη, εδώ στην Κομοτηνή, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Προσπαθούμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, το οποίο να βοηθάει την ποιότητα ζωής των Στελεχών μας. Και ήδη εδώ στην Θράκη, κατασκευάζονται -τώρα που συζητάμε- 271 νέες κατοικίες συνολικά. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, όπως ξέρετε. Σε πανελλήνιο επίπεδο θα φτιαχτούν 10.500 κατοικίες, θα επισκευαστούν άλλες 7.000 κατοικίες. Είναι το μεγαλύτερο Οικιστικό Πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Νέας Ελλάδας.

Μαζί με το υπόλοιπο πακέτο κοινωνικών παροχών το οποίο σχεδιάζουμε, δηλαδή βρεφονηπιακούς σταθμούς, στήριξη της τρίτης ηλικίας υποστηριζόμενη διαβίωση, αλλά και βελτίωση της ποιότητας και μείωση των τιμών των παρεχόμενών αγαθών στα στρατιωτικά πρατήρια, νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό «πακέτο» που να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της Στρατιωτικής Οικογένειας.

Επιστρέφω όμως εκεί από οπού ξεκίνησα την σημερινή μου τοποθέτηση. Είναι για εμένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην Κομοτηνή.

Καταρχήν, χάρηκα πολύ που είδα εδώ τον παλιό μου φίλο και συναγωνιστή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορευτήκαμε για πολλά χρόνια και συμπορευόμαστε ακόμη και σήμερα.

Όπως επίσης είχα την ευκαιρία να δω το υπερσύγχρονο νοσοκομείο που φτιάχνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα απόκτημα για την Ελλάδα. Ένα απόκτημα για τη Θράκη. Και να διαγνώσω το υψηλότατο φρόνημα των κατοίκων της περιοχής.

Η Θράκη για την Ελλάδα έχει τεράστια σημασία. Το ξαναείπα.

Επίσης εδώ αποδεικνύουμε την πολυπολιτισμικότητα μας, τη δυνατότητα μας να συμβιώνουμε με το μουσουλμανικό στοιχείο, να μπορούμε να εξασφαλίζουμε στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας ένα εκπληκτικό επίπεδο ζωής. Ένα εξαιρετικό επίπεδο ζωής.

Γιατί θα ήθελα να πω, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο σημαντικό από το επίπεδο ζωής που διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους κατοίκους της. Ένα πλαίσιο πλήρους προστασίας τρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εφαρμογής του νόμου, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον».

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Στη συνάντηση αυτή όπως και στις υπόλοιπες συναντήσεις παρέστη επίσης ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ακολούθως, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, με τον οποίο συζήτησαν για την αύξηση του αποτυπώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θράκη με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία της περιοχής, η οποία αναδείχθηκε περαιτέρω με την αξιοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ροδόπης με τους οποίους συζήτησε τις μεγάλες αλλαγές των θεσμών της εφεδρείας με την μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030».

