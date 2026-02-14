Γερουλάνος: Δεν έχουν χώρο στο ΠΑΣΟΚ όσοι δεν το σεβάστηκαν

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, μίλησε για το ζήτημα της διεύρυνσης του κόμματος στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας την ανάγκη να απευθυνθεί το ΠΑΣΟΚ σε πολίτες που σήμερα παραμένουν εκτός πολιτικής έκφρασης.

Όπως ανέφερε, «υπάρχουν πολιτικοποιημένοι άνθρωποι που βρίσκονται στο σπίτι τους και δεν τους έχουμε δώσει πειστικό λόγο για μια αλλαγή», επισημαίνοντας ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να στραφεί η ουσιαστική διεύρυνση του κόμματος.

Αναφερόμενος στην ένταξη στελεχών, σημείωσε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε πως πρέπει να τεθούν σαφή όρια για πρόσωπα που στο παρελθόν «κακοποίησαν» το κόμμα, επισημαίνοντας ότι όσοι δεν σεβάστηκαν την πορεία του δύσκολα μπορούν να έχουν θέση σε αυτό.

Πέρα από τα πολιτικά ζητήματα, ο Παύλος Γερουλάνος αναφέρθηκε και στην προσωπική του σχέση με τα ζώα, μιλώντας με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη «Φίλη», την οποία θεωρεί μέλος της οικογένειάς του. Όπως είπε, στην οικογένειά του υιοθετούν πάντοτε αδέσποτα, ενώ από μικρή ηλικία είχε αναπτύξει στενή σχέση με τα ζώα.

Τοποθετήθηκε επίσης για τη φιλοζωία και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ζώων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε επίπεδο νομοθεσίας, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει τα περιστατικά κακοποίησης που εξακολουθούν να καταγράφονται. Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη ζητήματα καθημερινότητας, όπως οι δυσκολίες ενοικίασης κατοικίας όταν υπάρχει κατοικίδιο, αλλά και η παρουσία ζώων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.