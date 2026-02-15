Ανδρουλάκης: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για στεγαστικό, ανάπτυξη και το Σύνταγμα - Αναδείξτε το

Μιλώντας στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μία σειρά από προτάσεις για τα καίρια θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες (ακρίβεια, στεγαστικό), ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε και σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Όσο για την πορεία του κόμματος τόνισε πως θα γίνει αυτόνομα αλλά με πόρτες ανοιχτές στον προοδευτικό κόσμο, με στόχο τη διεύρυνση.

Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αποδομήσει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί μάχης με χρόνιες παθογένειες και το πελατειακό κράτος, λέγοντας πως για τη ΝΔ και τη συγκεκριμένη οικογένεια αυτές οι λογικές είναι το οξυγόνο της.

«Έχει το θράσος να ζητά συναίνεση άνευ όρων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ζητά 180 ψήφους από αυτή τη Βουλή. Διακομματική συναίνεση στη δεύτερη Βουλή, για να υπάρχει αυξημένος έλεγχος. Η ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση είναι έντονη. Η κοινωνία απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν θα αφήνει περιθώριο για ατιμωρησία, η ατιμωρησία και η αδιαφάνεια αυξάνουν την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών. Στο πεδίο της αναθεώρησης αποκαλύπτεται το μέγεθος της αναξιοπιστίας της ΝΔ. Από τη μία δηλώνουν ότι είναι βαθιά ριζωμένη επιθυμία να αναθεωρήσουν το άρθρο 86 και από την άλλη το χρησιμοποίησαν για να δέσουν τα χέρια της δικαιοσύνης.

Με εμάς πρώτους στις επόμενες εκλογές θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας όσο ισχυρός και αν είναι είναι αυτός που έχει παρανομήσει. Είναι προσωπική μου δέσμευση».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι ενώ φορά το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, χρησιμοποίησε το κράτος σαν λάφυρο. Όπως συμπλήρωσε, «μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο σκανδάλων, θυμίζει τις χειρότερες εποχές της δεξιάς, έκανε την ΕΥΠ παραμάγαζο. Επιτέθηκε σε θεσμούς, σε ανεξάρτητες αρχές, δεν εφαρμόζει αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου».

Καταλόγισε, επίσης, στον Κυριάκο Μητσοτάκη «κυνικό και επικίνδυνο καθεστωτισμό και απροκάλυπτη αλαζονεία» και συνέχισε: «Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι θέλει μία τρίτη θητεία για να τελειώσει οριστικά με το βαθύ κράτος. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Το σύστημα Μητσοτάκη είναι πελατειακό, οικογενειοκρατικό, με χιλιάδες εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια και διευθετήσεις. Λέει ότι θα κόψει το οξυγόνο του. Δηλαδή το ίδιο το βαθύ κράτος πήρε απόφαση να πολεμήσει τον εαυτό του. Αυτό το έργο δεν κόβει εισιτήρια. Στις επόμενες εκλογές θα τελειώσει το επιτελικό κράτος και η καρικατούρα της αποτελεσματικής διακυβέρνησης».

Όσο για το τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα είπε τα εξής:

Αλλαγή του άρθρου 110 του Συντάγματος ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση για την αναθεώρηση.

Αλλαγή του άρθρου 86 αλλά με ειλικρίνεια. Κανείς δεν θα μπορεί να πει, όπως πρόσφατα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ότι επειδή έχουμε 157 δεν μας ακουμπάει κανείς.

Αλλαγή του άρθρου 16 για να αποκτήσει η Ελλάδα ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναβαθμίζουμε την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, την κάνουμε ισχυρή και συνταγματική για να ελέγχει σε βάθος το πολιτικό χρήμα, την χρηματοδότηση των κομμάτων και του πόθεν έσχες. Παντού διαφάνεια στο πολιτικό χρήμα.

Απεξαρτούμε την εκλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης από την πολιτική εξουσία. Δεν θα μπορεί ένας πρωθυπουργός να επιλέγει ο ίδιος την ηγεσία της δικαιοσύνης.

Δικαστικό έλεγχο άσχετων τροπολογιών για να μην εξυπηρετούνται προσωπικά συμφέροντα.

Τελειώνουμε με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από σχετική πλειοψηφία, αλλά χωρίς να απαιτούνται εκλογές.

Ρητή υποχρέωση του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση.

Για το ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως το κόμμα του θα φτάσει αυτόνομα στις εκλογές, αλλά ζήτησε προγραμματικές συγκλήσεις και έκανε άνοιγμα στις προοδευτικές δυνάμεις, λέγοντας πως «την περασμένη εβδομάδα κάναμε την αρχή, πήραμε πρωτοβουλία που απλώνεται στην κοινωνία (τα 44 πρόσωπα της διεύρυνσης). Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε έναν πλατύ δρόμο συμπαράταξης, χωρίς αποκλεισμούς, με έναν μεγάλο κοινό στόχο, την πολιτική αλλαγή για την ήττα της ΝΔ. Ο μόνος δρόμος για τη νίκη είναι η ενότητα όλων των προοδευτικών δυνάμεων με καθαρούς όρους και διάλογο απέναντι στην κυβέρνηση».

Είπε ακόμα ότι το ερώτημα δεν είναι συστημισμός ή αντισυστημισμός, το ζήτημα είναι ποια πολιτική δύναμη έχει το επεξεργασμένο σχέδιο και το στελεχιακό δυναμικό και την αξιοπιστία για την πολιτική αλλαγή, χρειάζεται ενότητα και αγώνας για την πολιτική αλλαγή.

Το πρόγραμμα

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε ως παράδειγμα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να επικοινωνήσουν αυτές τις προτάσεις σε κάθε τους δημόσια εμφάνιση, είτε στα μέσα ενημέρωσης είτε στην κοινωνία.

«Καταθέσαμε επεξεργασμένο σχέδιο για το ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ, ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί ιδίως τη νέα γενιά.



Με δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία.



Με κίνητρα και φοροελαφρύνσεις σε ιδιώτες για ένταξη κλειστών σπιτιών στη δεξαμενή.



Με πάγωμα της golden visa και μέτρα περιορισμού των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων.



Στόχος τα χαμηλότερα ενοίκια, για να πάψει η στέγαση να είναι ένα ακριβό προνόμιο για λίγους.



Με το ΠΑΣΟΚ η στέγαση θα γίνει ένα δικαίωμα για όλους τους Έλληνες πολίτες.



Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και για τη Δημογραφική Αναγέννηση της πατρίδας μας, με αφορμή την επέτειο του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη.



Δεσμευόμαστε για μέτρα που εναρμονίζουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.



Που δημιουργούν περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.



Και για Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό με έσοδα από το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των υπερκερδών σε ολιγοπωλιακούς τομείς της αγοράς, όπως τράπεζες και ενέργεια.



Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε για τον κόσμο της εργασίας.



Έχουμε αποδείξει την πίστη μας στην αξία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου: με την τροπολογία που είχαμε καταθέσει τον Οκτώβριο 2025, προτείναμε την επαναφορά της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.



Κι αυτό διότι, χωρίς το εργαλείο της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία η εργοδοτική πλευρά δεν έχει υποχρέωση να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, άρα δεν μπορούν να ενισχυθούν ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις.



Επίσης, τρεις φορές καταθέσαμε τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.Τρεις φορές, η κυβέρνηση την απέρριψε.



Όλα αυτά βέβαια για να γίνουν πράξη, χρειάζονται ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο για μια οικονομία ανθεκτική.



Που θα αξιοποιεί στοχευμένα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και θα κατευθύνει συντεταγμένα τις παραγωγικές δυνάμεις.



Χωρίς προνομιακή πρόσβαση στη χρηματοδότηση λίγων μόνο και εκλεκτών, όπως συνέβη με το Ταμείο Ανάκαμψης.



Σχεδιάζουμε έναν νέο αναπτυξιακό χάρτη που περιλαμβάνει:



Ενοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος).



Δημιουργία Ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Εθνικού Πλούτου, στο οποίο ενσωματώνεται το λεγόμενο «Υπερταμείο», ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση



Παραγωγική Ελλάδα σημαίνει και μια Ελλάδα με ενεργειακή ασφάλεια.



Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ναρκοθετήσει το ενεργειακό μέλλον της χώρας.



Μέσα από μια βεβιασμένη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση και μια αγορά με ολιγοπωλιακές πρακτικές, όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες φθηνής πράσινης ενέργειας, οι οποίες όμως χάνονται λόγω έλλειψης αποθήκευσης και διασυνδέσεων.



Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ο τρόπος που έγινε η διανομή του ενεργειακού χώρου. Με το ΠΑΣΟΚ, και αυτό το πάρτι θα τελειώσει. Η ΔΕΗ θα επικεντρωθεί στην παροχή φθηνού ρεύματος, μειώνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.



Δεσμευόμαστε να δώσουμε πρόσβαση κατά προτεραιότητα στον εναπομείναντα ηλεκτρικό χώρο σε αυτοδιοίκηση και παραγωγούς, γιατί εμείς θέλουμε ενεργειακές κοινότητες παντού.



Είναι ένας ο βασικός τρόπος ώστε να μπορούν να συνεταιριστούν οι αγρότες μας, οι μεταποιητές και οι μικρομεσαίες για να μειώσουν το κόστος παραγωγής.



Όλα αυτά δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά απτό σχέδιο.



Με αυτές τις πολιτικές, είναι ξανά στο χέρι μας να διαμορφώσουμε ένα νέο, ισχυρό πολιτικό ρεύμα προόδου στην κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω ζήτησε να μπει τέλος στην εσωστρέφεια και να αγκαλιάσουν όλα τα στελέχη το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να το αναδείξουν.

Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια πολιτική δύναμη έχει το επεξεργασμένο Σχέδιο, το κατάλληλο Πολιτικό Προσωπικό και την αναγκαία Αξιοπιστία για να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.



Εμείς διαθέτουμε και τα τρία αυτά στοιχεία, είπε κλείνοντας.

