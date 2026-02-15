Υδρογονάνθρακες: Υπογράφεται η συμφωνία με τη Chevron - Τα κρίσιμα ορόσημα

Σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τον κάθετο διάδρομο και τις έρευνες υδρογονανθράκων θα έχουμε το επόμενο διάστημα, με μία σειρά από ορόσημα για την ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Αρχής γενομένης αυτήν την εβδομάδα, με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy αυτήν την Δευτέρα (16/02/2026) για την έναρξη ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Τα επόμενα ορόσημα είναι:

Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους.

Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο "οικόπεδο 2" στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Σε σχέση με τον κάθετο διάδρομο, όπως επισημαίνει το ΑΜΠΕ, καλλιεργούνται σημαντικές προσδοκίες για ουσιαστική ενεργοποίηση του μετά τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον με συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της συνάντησης είναι να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν μέχρι στιγμής τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας προς Βορρά με κατάληξη την Ουκρανία. Στον βαθμό που θα μειωθεί το κόστος μεταφοράς μέσω του ελληνικού συστήματος, ο διάδρομος θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ωστόσο η εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ ως το τέλος του 2027 θα δώσει αποφασιστική ώθηση στο πρότζεκτ καθώς θα δημιουργήσει σημαντικό κενό εφοδιασμού στην περιοχή.