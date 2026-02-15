ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κάγια Κάλας: H ΕΕ δεν είναι έτοιμη να δώσει στην Ουκρανία ακριβή ημερομηνία ένταξης
Πολιτική
13:58 - 15 Φεβ 2026

Κάγια Κάλας: H ΕΕ δεν είναι έτοιμη να δώσει στην Ουκρανία ακριβή ημερομηνία ένταξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι χώρες της ΕΕ δεν είναι έτοιμες να δώσουν στην Ουκρανία ακριβή ημερομηνία για την ένταξή της στο μπλοκ δήλωσε την Κυριακή η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας.

«Η αίσθηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μία ομάδα συζήτησης στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου.

«Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και τότε, από προτεραιότητα και άμεση ανάγκη θα πρέπει να κινηθούμε και να δείξουμε ότι η Ουκρανία είναι τμήμα της Ευρώπης», δήλωσε η ίδια.

Η Κάλας εμφανίστηκε επίσης ελαφρώς επιφυλακτική στην ιδέα να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αν και νωρίτερα είχε πει ότι «αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από το να έχεις μια θέση στο τραπέζι είναι να ξέρεις τι να ζητήσεις όταν κάθεσαι εκεί».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των βασικών ευρωπαϊκών αιτημάτων.

«Γι’ αυτό πρότεινα στα κράτη-μέλη (να υπάρξει) μια συγκεκριμένη εντολή με τα αιτήματα που θα πρέπει να έχουμε απέναντι στη Ρωσία. Έτσι, όποιος πάει σε εκείνο το τραπέζι -είτε ατομικά είτε διμερώς- θα πρέπει να ζητήσει αυτά από τους Ρώσους. Έχουμε μια παροιμία στα εσθονικά: αν ζητάς πολλά, παίρνεις λίγα· αν ζητάς λίγα, δεν παίρνεις τίποτα· κι αν δεν ζητάς τίποτα, στο τέλος πληρώνεις κι από πάνω».

Η Ύπατη εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας πρόσθεσε ακόμη ότι η Ρωσία συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική πρόκληση.

«Αυτό ξεκινά στην Ουκρανία, αλλά ξέρουμε ότι ο τελικός στόχος της Ρωσίας δεν είναι το Ντονμπάς», δήλωσε, επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σαμποτάζ ή υπονόμευσης χωρών της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγκλημα στη Βιάννο: Σκότωσε τον αδερφό του μετά από καυγά
Ειδήσεις

Έγκλημα στη Βιάννο: Σκότωσε τον αδερφό του μετά από καυγά

«Ο Τραμπ θα φύγει σε τρία χρόνια»: Κορυφαίοι Δημοκρατικοί... καθησυχάζουν την Ευρώπη
Ειδήσεις

«Ο Τραμπ θα φύγει σε τρία χρόνια»: Κορυφαίοι Δημοκρατικοί... καθησυχάζουν την Ευρώπη

Το Ιράν έτοιμο για συμβιβασμούς για την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

Το Ιράν έτοιμο για συμβιβασμούς για την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ