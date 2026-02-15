Κάγια Κάλας: H ΕΕ δεν είναι έτοιμη να δώσει στην Ουκρανία ακριβή ημερομηνία ένταξης

Οι χώρες της ΕΕ δεν είναι έτοιμες να δώσουν στην Ουκρανία ακριβή ημερομηνία για την ένταξή της στο μπλοκ δήλωσε την Κυριακή η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας.

«Η αίσθηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μία ομάδα συζήτησης στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου.

«Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και τότε, από προτεραιότητα και άμεση ανάγκη θα πρέπει να κινηθούμε και να δείξουμε ότι η Ουκρανία είναι τμήμα της Ευρώπης», δήλωσε η ίδια.

Η Κάλας εμφανίστηκε επίσης ελαφρώς επιφυλακτική στην ιδέα να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αν και νωρίτερα είχε πει ότι «αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από το να έχεις μια θέση στο τραπέζι είναι να ξέρεις τι να ζητήσεις όταν κάθεσαι εκεί».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των βασικών ευρωπαϊκών αιτημάτων.

«Γι’ αυτό πρότεινα στα κράτη-μέλη (να υπάρξει) μια συγκεκριμένη εντολή με τα αιτήματα που θα πρέπει να έχουμε απέναντι στη Ρωσία. Έτσι, όποιος πάει σε εκείνο το τραπέζι -είτε ατομικά είτε διμερώς- θα πρέπει να ζητήσει αυτά από τους Ρώσους. Έχουμε μια παροιμία στα εσθονικά: αν ζητάς πολλά, παίρνεις λίγα· αν ζητάς λίγα, δεν παίρνεις τίποτα· κι αν δεν ζητάς τίποτα, στο τέλος πληρώνεις κι από πάνω».

Η Ύπατη εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας πρόσθεσε ακόμη ότι η Ρωσία συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική πρόκληση.

«Αυτό ξεκινά στην Ουκρανία, αλλά ξέρουμε ότι ο τελικός στόχος της Ρωσίας δεν είναι το Ντονμπάς», δήλωσε, επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σαμποτάζ ή υπονόμευσης χωρών της ΕΕ.