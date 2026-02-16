Απάντηση Χατζηδάκη σε δημοσιεύματα για σχέση με περιβάλλον Επστάιν: Κάποιοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο

Το γραφείο Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει ότι «όσα διακινούν ορισμένα διαδικτυακά μέσα σχετικά με υποτιθέμενη συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη τον Φεβρουάριο του 2014 με τον κ. Κολόμ, που φέρεται να είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν, αποτελούν καθαρά φανταστικά κατασκευάσματα. Κάποιοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και επιδεικνύουν πλήρη έλλειψη ντροπής για όσα δημοσιεύουν».

Πιο αναλυτικά, από το Γραφείο Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Όσα αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ιστοσελίδων για δήθεν συνάντηση του Κωστή Χατζηδάκη, τον Φεβρουάριο του 2014, με κάποιον κ. Κολόμ, o οποίος είχε σχέση με τη λίστα Έπσταϊν, είναι αποκυήματα φαντασίας. Ο Κωστής Χατζηδάκης ούτε θυμάται τέτοια συνάντηση ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο από την ατζέντα του εκείνης της περιόδου. Επίσης, δεν ήταν καν αρμόδιος το 2014 για τα αεροδρόμια, όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα. Ακόμα, όμως, κι αν θεωρητικά είχε υπάρξει συνάντηση οποιουδήποτε με τον εν λόγω κύριο, εκείνη την περίοδο, ποιο θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα είναι ένα βασικά: ότι ορισμένοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και δεν έχουν κανένα αίσθημα ντροπής γι’ αυτά που γράφουν».